Riksteatern ställer in för att undvika smittspridning – turnéer i Dalarna stoppas

Många av de lokala riksteaterföreningarna har de senaste veckorna märkt att publiken uteblivit, vilket i sin tur drabbar föreningarna ekonomiskt. Dessutom vill man i nuläget undvika eventuell smittspridning bland publik och personal på turné, skriver Riksteatern i ett pressmeddelande.

Ett svårt men nödvändigt beslut

Den 11 mars beslutade regeringen, efter förslag från Folkhälsomyndigheterna, att stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer. Riksteatern fattar nu beslutet att ställa in samtliga egenproducerade föreställningar resten av våren, oavsett publikmängd.

Det betyder att exempelvis att "Bye bye bror" som skulle ha spelats på Fryshuset i Borlänge torsdag den 19 mars och "Den svenska sonen" i Falun den 6 april är inställda.

– Beslutet om att ställa in all turnerande verksamhet under resten av våren var ett svårt men nödvändigt beslut. Vi i styrelsen måste i första hand värna riksteaterföreningarnas fortsatta existens, de är ryggraden för att högkvalitativ scenkonst ska nå ut i hela Sverige, säger Berit Högman, ordförande i Riksteaterns styrelse, i pressmeddelandet.

– Det är en fin repertoar som nu går till spillo men vi hoppas snart vara tillbaka i salongerna. Vi hoppas också att staten, kommuner och regioner ser till att stötta våra arrangörer så att scenkonst snart når ut i hela landet igen.

På Riksteaterns hemsida finns information om vilka föreställningar som berörs.