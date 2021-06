Reste 760 mil – då dog OS-drömmen för Emmy, 25: ”Kör mot Paris i stället”

Fakta/World Surfing Games

Lag

1) Frankrike, 2) Japan, 3) Portugal... 31) Sverige.

Damer

1) Sally Fitzgibbons, Australien, 2) Yolanda Sequeira, Portugal, 3) Teresa Bonvalot, do... 81) Emmy Wilén, Sverige, 97) Sanna Hörvallius, do, 113) Deva Pérez Orviz, do.

Herrar

1) Joan Duru, Frankrike, 2) Kanoa Igarashi, Japan, 3) Jérémy Florès, Frankrike... 37) Kian Martin, Sverige, 64) Cristian Portelli, do, 73) Greyson Grant, do.