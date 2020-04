Restaurangen vill underhålla 50 sittande gäster – får kritik för arrangemanget: ”Men det här är ingen afterski med fest och röj”

Restaurangen Strand Il Gusto i Mora försöker vara kreativa under dessa prövande dagar. Tidningen har redan uppmärksammat att de var tidigt ute med att erbjuda hemkörningen. De premierar också take away-matlådor under luncherna.

Och i morgon, lördag, kommer de att prova ett helt nytt koncept som de kallar för 50-klubben. Det innebär att du som gäst kan betala för en helkväll med max 50 personer där du får mat, dryck och middagsunderhållning.

Därmed kommer de inte att överstiga Folkhälsomyndighetens begränsning på 50 personer under en sammankomst.

– Vi såg under förra lördagen att det var mycket folk ute på pubar och träffades. Därför tog vi beslutet att försöka få till ett ansvarsfullt arrangemang med max 50 personer, i en lokal som tar uppemot 250, där sällskapen sitter på avstånd och vi erbjuder enbart bordsservering, förklarar Maria Åbom.

Det är också ett sätt att stötta musiker under denna svåra tid. Likaså kommer man anordna en insamling till sjukvården.

– Vi skulle aldrig göra något som strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vår tanke är att varje person tar sitt ansvar, och vi tar bara emot symptomfria människor, säger Maria Åbom.

Samtidigt har restaurangen blivit kritiserade och de har anklagats för att vara oansvariga och ansvarslösa. Maria förstår förvisso varifrån kritiken kommer från men tycker inte att den träffar rätt.

Hon påpekar att restauranger formellt inte omfattas av begränsningarna på 50 personer, utan det är just evenemang och tillställningar som är begränsade.

I teorin kan de ta emot långt många fler än 50 personer bara det sker i samband med den ordinarie restaurangverksamheten.

– Kritiken känns väldigt tråkig. Vi försöker göra en bra grejj som gynnar alla. Vi vänder oss till de som vill gå ut, under kontrollerade former, och vi gjorde en omvärldskoll förra lördagen och fann att många vill komma ut, säger Maria Åbom, som påpekar att reaktionen också varit god.

– Responsen har också varit väldigt positiv. Vi erbjuder ett alternativ, under kontrollerade former. Det här är ingen afterski med fest och röj. Det är en artist som underhåller sittande gäster i slutna sällskap, säger Maria Åbom.