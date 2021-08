Rektorsbyte på Parkskolan – Ulrika Lennartsson börjar på Vansbro Lärcenter: ”Jag är nyfiken att testa hur det är på vuxenutbildningen”

Ulrika Lennartsson har arbetat som lärare sedan 1992.

– Nu är jag nyfiken på att testa hur det är på vuxenutbildningen. Jag flyttar bara ett stenkast bort och har kvar mina kollegor i kommunen.

Om två veckor börjar Ulrika Lennartsson sin nya tjänst som rektor på Vansbro Lärcenter.

– Jag ser fram mot att lära mig nya saker och en ny verksamhet.

Vi måste tänka annorlunda, hur gör vi nu

Ett av Ulrika Lennartssons sista uppdrag var att välkomna eleverna som i tisdags börjad i Parkskolan. Den är en F-3-skola som ligger centralt i Vansbro med cirka 100 elever. Under läsåret 20/21 är skolan uppdelad på två olika enheter, Lilla Park och Stora Park. Lunchen äts på Smedbergsskolan intill.

Ulrika Lennartsson har varit rektor på Parkskolan i två år.

Är det något du är stolt över?

– Jag tycker att jag har fått igenom en hel del. Framförallt en glädje för jobbet. Det ska vara kul. Vi jobbar med vår framtid, barnen. Jag vill och hoppas att medarbetarna känner att man tycker om att gå till jobbet och eleverna till skolan.

Hon tycker också att hon har bidragit genom att provocera.

– Skolan har gjort en enorm utveckling, men inte som samhället i övrigt. Jag frågade hur skillnaden är i skolan jämfört med när folkskolan grundades 1842. En politiker blev irriterad.

Ulrika Lennartsson vill att lärarna reflekterar och inte bara gör som man alltid har gjort.

– Min slogan är ett citat från Einstein: ”The definition of insanity is doing the same thing over and over again but expecting different results”, att det är galet att göra samma sak om och om igen men förvänta sig ett nytt resultat. Vi måste tänka annorlunda, hur gör vi nu.

Skolbyggnader är ofta äldre och byggda på ett visst sätt.

– Man blir bakbunden, vi har de rum vi har. Men någon lärare har till exempel satt in en sittpuff, ett ståbord och en soffa i sitt klassrum. Vi behöver tänka annorlunda. Barn med mest spring i benen tvingar vi att sitta still.

Ulrika Lennartsson tar parallellen med föreläsningar där folk kan stå upp längst bak och röra på sig.

Skolinspektionen har tilldelat Vansbro kommun, huvudman för Parksskolan, en anmärkning avseende skolans arbete med studiero och dess arbete mot kränkande behandling. Senast den 26 november ska Vansbro kommun inkomma med en skriftlig redovisning om pågående och planerat arbete gällande anmärkningen.

Vad säger du om anmärkningen?

– Vi har ett pågående arbete med att utveckla arbetet med trygghet och studier, mycket handlar om värdegrund, framförallt hur man är en god kamrat. Det är viktigt att inte släppa det arbetet, min efterträdare är informerad.

Vi jobbar med vår framtid, barnen

Ulrika Lennartsson håller med om att det kan vara stökigt i klassrummen.

– Vi har haft handledning om hur vi ska tänka annorlunda, jag tycker lärarna är på god väg. Vi behöver jobba för att alla ska känna sig lika delaktiga. Det är viktigt att se alla barn och att bemöta med positiv förstärkning och inte belöna negativt beteende. Det är ingen enkel sak.

Vad har varit roligast med ditt jobb?

– Det är eleverna, det kommer man aldrig ifrån. Det är kul att se hur de utvecklas, vi gör ett jobb som leder framåt.

Ett råd till kommande rektor Ida Norberg?

– Att tänka på för vems skull är vi här, vad är vårt uppdrag. Vi är här för alla elevers skull. Vi kommer att prata mycket, det är går bara att gå över gräsmattan.