Rekordstort tryck under Black Fridag hos Lyko - tre varor i sekunden såldes - all personal packar varor

Sedan flera år tillbaka vet de på Lyko att Black Friday är den stora köphelgen för deras kunder. Man hade utifrån det förberett sig omsorgsfullt med att anställa 70 personer extra för att jobba med att få iväg de leveranser som ska iväg så fort som möjligt.

– Vi kör från klockan 05.00 på morgonen och fram till 24.00 på kvällen och har jobbat hela helgen för att klara detta, men vi har nu fått prioritera om, så alla personal, även de på kontoret är på lagret och packar varor, berättar Rickard Lyko.

Han berättar vidare att personal som jobbar på kontoren i Stockholm och Malmö är på väg till Vansbro för att jobba med packning av varor.

– Vi vet att det sålts tre varor per sekund när det varit som mest fart, vilket innebär att vi fått in beställningar på runt 10000 varor i timmen och det är mer än vi vågat gissa, så såhär längt känns det väldigt roligt, men jag törs inte säga något om hur mycket det handlar om i pengar just nu, uppger Rickard Lyko.

Inte bara extrapersonal har de anställt, de har även bokat upp lastbilar som hämtar varor fortlöpande, redan under helgen hämtades det flera gånger från lagret i Vansbro.

Men att det skulle bli lugnare efter detta, tor inte Rickard Lyko, nu rullar den sedvanliga försäljningen inför jul igång, så han räknar med att det blir fullt tryck enda fram till jul och ett tag efter det.

En trend som han har sett sedan tidigare år, är att det kommer väldigt många nya kunder en sådan här helg, vilket gör att organisationen sätt under extra hårt tryck.

– Har vi lovat leverans en viss dag, måste vi se till att hålla det, att få förtroende gör att kunderna återvänder, vilket naturligtvis är det vi vill, betonar Rickard Lyko.

Han poängterar vidare att de under årets Black Friday har haft en annan kampanj än tidigare år, då hade de att kunderna köpte tre varor och betalade för två.

– Nu har vi haft en fast procent rakt av på nästa allt, vilket varit mycket lättare för kunderna att ha koll på och det är det viktigaste, understryker Rickard Lyko.