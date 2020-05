Rekordresultat i Hillencup

När Hillencup i fiske drog igång i lördags gav det rekordresultat. Det är tionde året tävlingen avgörs.

Det var den första av totalt sju deltävlingar på Hillensjöarna och de deltagande teamen fick själva välja om de ville prova lyckan i Övre Hillen, Nedre Hillen eller Gårlången.

Fisketävlingen var ordentligt välbesökt då hela 17 team kom till start i det näst intill perfekta vårvädret och detta är det absolut högsta deltagandet som har registrerats under de tio år som denna tävling har arrangerats.

Temat för dagen var att fånga och mäta in de tre längsta fiskarna och sammanräkna totallängden på dessa och vid prisutdelningen kunde konstateras att Team Serlander med deltagarna Andreas och Staffan Serlander hade lyckats få ihop ett rejält resultat med sina tre största fiskar som tillsammans mättes in till hela 251 centimeter. Denna tävlingsform kallas "Biggest Three" och resultatet är det längsta som har registrerats i Hillencup under alla år.

På andra plats lyckades Team Strike Pike med deltagarna Thomas Hellgren och Erik Andersson mäta in 206 centimeter med sina tre största fiskar, fyra centimeter före Team Örnbjörn med deltagarna Glenn Strömberg och Richard Nordström.

Ytterligare värt att notera var att Team Wobblermamma lyckades mäta in en riktig storgädda på hela 102 centimeter fångad av Peter Nordmark, men att denna plus en något mindre på 78 centimeter inte räckte till mer än en femteplats för dagen.

I övrigt var fångsterna relativt sparsamma för de flesta av teamen och förhoppningsvis så blir det bättre resultat när nästa tävling genomförs på Snösjön i Snöån den 23 maj, med ett helt annat tema att fånga så många fiskar som möjligt.

Som vanligt är alla som är intresserade hjärtligt välkomna att medverka vid tävlingen och ingen föranmälan krävs heller, så det är bara att dyka upp vid tävlingsstarten med giltigt fiskekort och hänga på.