Rekordår för Vänsterpartiet

Fia Wikström valdes till ny ordförande när Vänsterpartiet i Säter höll årsmöte. Emma Sjöberg och Lena Stigsdotter blev nya ledamöter, med Simon Malmberg och Katarina Nyberg som ersättare. Sten-Olof Eklund är adjungerad kassör. Sammankallande i valberedningen blev Göran Johansson

På grund av pandemin har det inte varit så mycket verksamhet under 2020. Styrelsen träffades och kommer att fortsätta att träffas ungefär en gång per månad, vanligtvis online. Styrelsemötena är öppna för medlemmar, och under 2020 slogs rekord vad gäller antal medlemmar – 26 stycken. I kommunfullmäktige har partiet två kvinnor och två män, och i kommunens nämnder, bolag och stiftelser finns delvis andra ledamöter.