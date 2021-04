Rejäl satsning i Bjursås – bygger nya sommaraktiviteter: "Blir en av Sveriges största"

När vintern har passerat och sommarhalvåret tar vid passar Bjursås Berg & Sjö på att utveckla utbudet. Allt för att nå en helårsverksamhet.

– Vi vill vara ett lika attraktivt besöksmål under sommaren som på vintern. Därför satsar vi just nu rejält på att bredda vårt utbud av aktiviteter, säger Per Kempe, vd Bjursås Berg & Sjö.

Just nu pågår utbyggnationen av Outdoor Jump Arenan med studsmattor, klättervägg och en nio meter hög hoppställning som man kan hoppa från ner i stora luftmadrasser.

– Det vi gör till i år är att komplettera arenan så den blir en av Sveriges största. Där kommer alla från skolåldern att få hoppa, och på sidan av hopptornet kommer vi att bygga en klättervägg.

Kempe berättar de har jobbat med att få till ett bra sommarutbud de senaste åren.

– Runt om på berget i Bjursås kommer nya upplevelsestigar skapas, som ett sätt att locka både barn och vuxna att komma ut i naturen.

– Nu har vi 7 olika cykelleder, allt från grusväg till ganska utmanande skogsstigar. Vi ska också ordna upplevelsestigar i skogen där man kan gå och mysa, svara på lite frågor och läsa lite information om vad man tittar på.

– Sen har vi också en tältkåta och en träkåta som man kommer att kunna hyra för att äta en grillunch eller middag i.

När kan besökarna ta del av det nya utbudet?

– Vi öppnar för sommaren till pingst, men allt kommer att vara klart till månadsskiftet juni/juli.

Per Kempe berättar att verksamheten i Bjursås har gått bra, trots den pågående pandemin.

– Vi är väldigt tacksamma över att få haft öppet, och vi känner att vi har förvaltat den möjligheten på ett bra sätt. Den här vintern var ett viktigt steg mot normalisering efter förra säsongen.