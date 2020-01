Rehn hyllar försvarsspelet – och den nya konkurrensen om målvaktsplatsen: "Har triggat varandra att bli bättre"

Med två perioder spelade så såg det ut som att IBF-målvakten, Johan Rehn, skulle ha relativt goda möjligheter att hålla nollan hemma mot Jönköping.

Gästerna hade då förvisso redan gjort ett mål i matchen, men det kom på en straff i den första perioden som målvaktskollegan Emil Lilja fick förtroendet att försöka plocka.

– Jag sa det till Lilja efter första perioden, "hur blir det nu då, kommer jag hålla nollan i matchen om vi inte släpper in nåt?" (skratt). Men det det är en lång match och man förstod nog att det kanske skulle trilla in nåt ändå, säger Rehn när Sporten får en pratstund efter segern.

Hade det räknats som en nolla på dig om ni inte hade släppt något mer?

- Jag vet inte... det är väl olika beroende på vilka som sitter i sekretariatet kanske. Men jag vet inte alls hur de gör.

Oavsett vilket så fick Rehn till sist ge med sig ett par minuter in i den tredje perioden, när han inte riktigt fick ordning på en retur som till sist letade sig in i maskorna.

– Det kändes väl som att jag hade den, men jag hade inte full koll på den hela tiden. Bollen låg löst och det blev en del slag där också. Visst, bollen gick in, men de hade lika gärna kunnat döma frislag där innan, för han träffade mig nån gång där också. Men äh, det var väl dags för Jönköping att göra mål (skratt).

Och det var först i den tredje perioden som Rehn fick börja arbeta för högtryck, menar han själv. Jönköping hade dittills i matchen intagit en ganska defensiv hållning, men började kliva på allt mer i matchavslutningen.

– Sett från min sida så hade vi inte så jättemycket att göra i första och andra perioden. Vi hade väl ganska mycket bollinnehav och så fort Jönköping fick bollen så drog de ned på tempot och spelade runt. De kom aldrig till några avslut, så det var en svår match på det sättet för mig.

Hur hanterar man det?

– Nej, men det är väl bara att försöka hålla fokus uppe. Stå och följa med i spelet och kommunicera med spelarna, så man är med lite grann i alla fall.

Allra hetast runt Faluburen blev det under de fem minuter som Jönlöping fick spela powerplay i den tredje perioden efter att Patrik Rokka dragit på sig ett matchstraff.

Då stängde dock Rehn och IBF-försvaret till fullständigt.

– Vi hade väl en tremålsledning där och det kändes ändå skönt, för då hade vi kunnat släppa in ett eller kanske två och ändå känna att det hade varit okej. Men nu stängde vi ned femman och det starkt gjort av oss.

Och det är just försvarsspelet, över lag, som Johan Rehn lyfter när han kommer in på vad det är som har känts allra bäst under en säsong där IBF Falun ser ut att vara på väg mot en komfortabel serieseger.

– Försvarsmässigt, efter varje match, tycker jag att det känns tryggt och bra. Det har man inte känt de tidigare säsongerna, för då har vi kunnat släppa in en del i uppställt spel. Nu är det mest kontringar vi släpper och jag tycker att det känns jäkligt bra. Vi har släppt in näst minst mål i serien (bara Storvreta är bättre) och det är man nöjd med som målvakt.

Ni har ett nytt försvarsspel i år också. Vad har det inneburit för dig som målvakt?

– Det har inte gjort så jättemycket. För mig handlar det om att styra spelaren ändå. Vi ska ju vara offensivare och aggressivare och då blir det kanske mer kontringar, för de får inte tid på sig att spela runt lika mycket. Och det ser ju bra ut nu. Alla har tagit in det ganska bra. Men som målvakt är det inte så jättestor skillnad.

En skillnad för honom som målvakt är dock den ökade konkurrensen mellan stolparna.

22-årige Emil Lilja har, som Thomas Brottman pratat om tidigare, tagit stora kliv på senare år och utmanar numera den tidigare, näst intill, givne Rehn på ett helt annat sätt.

Något som den välmeriterade burväktaren enbart ser som positivt.

– Vi står ju nästan varannan match och vi har väl triggat varandra att bli bättre också. Det är sällan som vi har legat på den räddningsprocenten som vi gör nu och det är också en del av försvarsspelet, att vi har höjt oss också.

Har han gjort dig bättre?

– Ja, han har ju höjt sig från år till år och då lär ju jag försöka förbättra mig på de punkter som jag är dålig på också. Annars blir det bänken, och det är det man inte vill.

Hur känns det att dela på ansvaret nu, när du tidigare varit klar etta?

– Jag tycker att det känns bra. Så länge båda levererar så tycker jag att det är okej ändå. Jag börjar ändå bli... trettio är ju ingen ålder... men man har inte så långt tid kvar på karriären kvar och det lär ju komma in yngre förmågor och ta lite plats också. Då är det ett bra alternativ att göra det nu, för det är så pass tätt med matcher också.

Börjar du se slutet av karriären alltså?

– (skratt) Nej, det vet jag inte. Men man är ändå trettio år. Jag hoppas ju att man har något år kvar. Men det är väl bra att de börjar skola in killar ändå, som ska ta över framöver.

Matchfakta – SSL Herr

IBF Falun–Jönköpings IK 7–3 (2–1, 2–0, 3–2)

Första perioden: 0–1 (12.58) Otto Weidman (straff), 1–1 (15.07) Johan Samuelsson (Alexander Hallén), 2–1 (19.15) Alexander Hallén (Johan Samuelsson).

Andra perioden: 3–1 (4.57) Alexander Galante Carlström (Emil Johansson), 4–1 (11.58) Rasmus Enström (Omar Aldeeb) spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 3–2 (2.16) Robin Raske (Joel Nyström), 5–2 (4.36) Emil Johansson (Johan Rehn), 6–2 (7.50) Alexander Galante Carlström (Emil Johansson), 6–3 (10.06) Emil Nilsen (Martin Glimberg), 7–3 (19.33) Malte Lundmark (Emil Johansson).

Skott: 27–21 (10–3, 7–3, 10–15).

Utvisningar, IBF: 1 matchstraff JIK: 2x2 min.

Domare: David Berger, Tobias Berger.

Publik: 1 298.