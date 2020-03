Regionrådet Sofia Jarl om beredskapen i vården: "Känner mig väldigt trygg med att de har bra koll på läget"

Under torsdagen bekräftades ytterligare tre fall av coronasmittade i Dalarna, som nu är uppe i totalt fyra fall. Samtidigt har Folkhälsomyndigheten varnat för allmän smittspridning och smittskyddsläkare Anders Lindblom tror att det är en tidsfråga innan det sker i Dalarna.

Under tiden har vårdguiden 1177, som folk har uppmanats att ringa till om man har symptom på smitta, fungerat mycket dåligt.

– Ja, men en nationell coronalinje är under uppbyggnad just nu och det ska bli klart under dagen, säger regionråd Sofia Jarl (C), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Tycker du att vården i Dalarna har grepp om detta?

– Jag känner mig väldigt trygg med att de har bra koll på läget. Utifrån det vi vet just nu är det än så länge ingen allmän spridning men det är det man förbereder sig på. Man kommer göra fler åtgärder om det behövs.

Sofia Jarl har precis som en mängd andra inom sjukvård och beslutsfattande i länet deltagit under dagen i möte med Folkhälsomyndigheten för att få uppdaterad information.

– Vi måste se på hur man kan arbeta mer proaktivt, för att säkerställa att till exempel vårdpersonal kan hålla sig friska. Det är klart att det är en allvarlig situation, det är ett virus vi inte är immuna mot. Allt handlar om att skydda de som är i farozonen, de sjuka, sköra och äldre. Vi ska göra allt vi kan.

Hur känner du själv inför situationen?

– Själv känner jag mig inte orolig för min egen del, men jag vill inte bli smittbärare. Man ska följa rekommendationerna, tvätta händerna, hålla en god hygien, stanna hemma om man är sjuk. Det är viktigt att alla följer det, säger hon.