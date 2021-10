Regionen riktar in sig på ovaccinerad vårdpersonal: ”Är absolut ett problem”

I slutet av september presenterade Folkhälsomyndigheten siffror över vaccineringstäckningen bland vårdpersonalen i landet.

Då hade 86 procent procent av dessa fått minst en dos vaccin mot covid-19 och 81 procent fått två.

Lägst vaccinationstäckning rapporterades inom hemtjänsten där en av fem fortfarande var ovaccinerad.

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare i Dalarna, har inga aktuella siffror för hur det ser ut i Dalarna. Men hon konstaterar att det är ett problem att vårdpersonal väljer bort sprutorna.

– Det är ju oerhört viktigt att man är vaccinerad om man jobbar inom vården, i synnerhet när man jobbar med riskgrupper och sköra. Så det är absolut ett problem, och jag vill vara jättetydlig med att vi verkligen rekommenderar att man ska vaccinera sig, säger hon.

– Vi måste ju beakta de sköra, boende och brukarnas rätt att inte utsättas för smitta i onödan. Det är jättejätteviktigt.

Under nästa vecka kommer man därför att rikta in sig på just ovaccinerad vårdpersonal.

– Bland de ovaccinerade är det här den absolut viktigaste gruppen att få upp täckningen i. Så det vi tänker prova i första hand är att under nästa vecka helt enkelt åka ut och informera på plats och bemöta de funderingar som finns.

Ernlund berättar att det redan skett på vissa särskilda boenden där distriktsläkare har varit ute och informerat.

– Men nu har vi börjat ha lite mer fokus på hur vi ska göra det här på ett bra sätt. Jag tänker att man måste ha en bra och ödmjuk diskussion där man bemöter den oro som finns med trygga tillförlitliga fakta, säger hon.

– För det är ett problem att det cirkulerar så många myter, halvsanningar och även desinformation i sociala medier. Så det är klart att många blir påverkade. Men det här sker ju på vetenskaplig grund, och man har studerat vaccinerna så att det är tryggt och säkert.