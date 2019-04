Turinbördiga Einaudi är en av de mest spelade artisterna på Spotify inom den klassiska genren och har bland annat gjort musiken till filmerna "This Is England" och "The Intouchables". Senaste albumet "Seven Day Walking (Day 1)" kom tidigare i år och är den första i en svit av sju stycken som kommer att släppas under året.

Till Dalhalla kommer han den 9 augusti för att markera att utomhusarenan i kalkbrottet firar 25-årsjubileum.

Biljetterna släpps den 16 april klockan 10.00.