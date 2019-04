Insänt: Konsert med väderkoppling i Rättviks Missionskyrka

I Rättviks Missionskyrka bjöd sång- och musikgruppen Ruijan Haarat från Rättviks Finnmark den 31 mars på en vårkonsert under temat ”Vad blir det för väder?”

En lättsam sång- och musikkväll bjöd sång- och musikgruppen Ruijan Haarat på i Rättviks Missionskyrka på Midfastosöndagens afton. Den för kvällen ca 30 personer stora gruppen har sitt säte i Bingsjö.

Svôd Marianne presenterade programmet och inledde med att ”här i Sverige är det vanliga samtalsämnet vädret, hur blir det i morgon och igår var det soligt etc.” därför fick denna vårkonsert rubriken ”Vad blir det för väder”.

Kvällen inleddes med låtar från Bingsjö av Svôd Holger, Jones Peter, Sommar Börje, Svôd Marianne, Walters Susanne och Walters Börje. Därefter blev det mera väderbetonade sånger såsom ”Snön”, ”Det som göms i snö”, ”Himlen är oskyldigt blå”. Under schlagern "Singing in the rain" agerade Jones Olle som Gene Kelly gjorde i musikalfilmen med samma namn. Solopartiet i ”Over the rainbow” sjöngs av Kristina Arvsdotter Eriksson. Karin Szabo läste den passande dikten av Gustaf Fröding ”Vackert väder”.

I programmet ingick några allsånger såsom ”Sol, vind och vatten” och ”You are my sunshine”. För att få in lite blixtar och dunder i programmet sjöngs ”Diggi loo, diggi ley”. En pampig final blev det i Kjell Lönnås arrangemang av ”En sån underbar dag som i dag” där publiken hjärtligt kompade med taktfasta handklappningar.