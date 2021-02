Råttinvasion på Jakobsgårdarna – Lena har dem i väggen: ”Hör hur de kryper”

Lena Östlund har fått in råttor i sin lägenhet på Jakobsgårdarna – och hon är långt ifrån ensam.

Hyresvärden Tunabyggen har påbörjat sanering och tvingas nu ta till byggnadstekniska åtgärder för att få bukt på problemet.

– De råttor som väl kommit in i huset kan spridas mellan lägenheter, säger områdeschefen Svante Ask.