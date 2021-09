Ratades – här är Brageanfallarens sporre inför återkomsten: "Viktigaste matchen på säsongen"

Efter sju sorger, åtta bedrövelser och ett drygt halvår utan fotbollsspel så stod André Reinholdsson förra helgen för en efterlängtad återkomst.

Hans inhopp i den 87:e minuten mot Landskrona innebar dessutom att anfallaren gjorde sina första tävlingsminuter någonsin för IK Brage efter fotskadan han drabbades av i februari.

– Det var... jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Men det var en lättnad. Man fick ett kvitto på att det går framåt på riktigt nu, säger André Reinholdsson och fortsätter:

– Men det roligaste är ändå att få vara med och träna varje vecka nu. Att få vara med truppen. Det har varit mycket gym och mycket utanför. Nu är jag med laget hela tiden och det är det som bidrar med mest glädje just nu. Sen är det så klart jävligt kul att kunna vara aktuell för match också.

Och ny match väntar på lördagen.

25-åringen lär knappast vara aktuell för nån startplats redan då, men med i den trupp som på fredagsförmiddagen satte sig på bussen mot Trelleborg, det var han.

Och just Trelleborgsresan innebär något extra speciellt för Åhussonen, som i vintras lämnade just TFF efter att han aldrig riktigt fått förtroende och speltid under sina två säsonger i föreningen.

– Det var väl skilda åsikter. Alla i fotbollsvärlden tycker inte samma och vi var väl inte riktigt på samma plan tankemässigt om speltid och sånt.

– Så det är klart att det fanns en frustration. Jag gick ned och spelade i division 1 för att bevisa att jag ville ta en plats. Och jag gjorde det jäkligt bra i Oskarshamn, men fick ändå inte chansen. Men nu känner jag att jag kommit till ett lag där jag trivs väldigt bra, där vi spelar en fotboll som jag känner kan passa mig. Så det där ligger i det förflutna och jag har gått vidare från det.

Att en skalp mot Trelleborg skulle betyda extra mycket för honom personligen är dock inget han hymlar med.

– Absolut, det kommer jag inte ljuga om. Det hade varit jäkligt skönt att slå Trelleborg. För mig är det den viktigaste matchen på säsongen, säger Reinholdsson och utvecklar:

– Jag är ju väldigt bra vän med en del i Trelleborg och just därför hade det varit jäkligt kul att slå dem också. Då kan man hetsa lite med dem efteråt. Det gjorde de med mig efter förlusten här (skratt).

Räknar du med ett längre inhopp än senast?

– Nja, jag förväntar mig väl inte nåt speciellt, men det är klart att det alltid är kul att få spela. Men samtidigt vet både jag och de andra om att min kondition inte är där den ska vara. Så nåt längre inhopp tror jag inte på. Men skulle chansen dyka upp så tar jag den gärna. Och då kommer jag springa tills jag inte kan gå.