Rånet mot Ica i Falun blev startskottet på ledarens brottsbana – få en smygtitt på ny dokumentär om beryktade Militärligan

Det var i slutet av oktober år 1986. Den då 21-årige Carl Sumonja – uppvuxen i Leksand samt Falun – hade nyligen muckat från det militära, fick inget jobb och hade det tufft ekonomiskt.

Han låg efter med flera hyresinbetalningar och räkningar och vände sig därför till socialförvaltningen i Falun för att be om hjälp. Svaret han fick – ett nej – fick honom att ta ett beslut som skulle komma att förändra allt.

- Jag var utan pengar och måste ju betala räkningarna på något sätt när det sociala sa nej, förklarade han när han många år senare hamnade i rättssalen, anklagad för flera grova brott.

Det var nämligen dit det där första beslutet skulle komma att ta honom – upprepade gånger. För när Carl Sumonja fick nejet från socialen bestämde han sig för att den 31 oktober, maskerad med peruk och halsduk, råna ICA Kopparhallen i Slätta i Falun.

Totalt kom han över cirka 300 000 kronor som han cyklade hem med till sin mammas lägenhet på Lustigknopp. Rånet, som skulle förbli ouppklarad under flera år, blev startskottet på hans brottsliga bana.

Några år senare bildade han, tillsammans med sina två yngre bröder samt tre kompisar, den våldsamma och beryktade Militärligan.

Mellan åren 1991 och 1993 genomförde de totalt nio grova rån runtom i landet. Det första skedde den 16 september 1991 i Försvarets lokaler i Botkyrka utanför Stockholm. Där sprängde ligan en vapenkassun och stal över tvåhundra kulsprutepistoler, automatkarbiner och flera tunga kulsprutor modell KSP 58.

Efter det följde en rånvåg utan motsvarighet i svensk kriminalhistoria. Männen var ofta tungt beväpnade och vid ett rån i Farsta 1991 skottskadades en väktare när männen sköt mot en värdetransport. Och med tiden blev rånen och kupperna allt mer spektakulära.

– Man ville att det också skulle vara så häftigt som möjligt, sa en av männen i den efterföljande tingsrättsförhandlingen.

Ett exempel är när man år 1991 försökte pressa den dåvarande länspolismästaren i Stockholm på pengar. Med en bomb placerad på centralstationen krävde de att polisen skulle köpa deras vapen för 25 miljoner kronor, pengar som skulle dumpas ned av en helikopter.

Polisen vägrade dock samarbeta och bomben sprängdes i samband med att den skulle desarmeras.

Ett annat exempel är dubbelrånet mot Handelsbanken och Posten i Ösmo den 13 mars 1992. Då sprang en av männen tillbaka in i banken efter rånet och sköt en leende smiley i det skottsäkra glaset vid disken.

Den 29:e december samma år genomförde ligan ett trippelrån i Ullared. Rånen genomfördes av tre män medan en fjärde höll vakt utanför de två bankerna och posten med en kulspruta monterad på biltaket.

Fakta: Militärligans kupper

• 1991-09-16: Vapenstöld i Botkyrka Byte: 124 kpistar, 92 AK 4:or, 5 kulsprutor av modell 58.

• 1991-09-30: Vapenstöld i Botkyrka Byte: 864 magasin och annan militär utrustning.

• 1991-10-25: Grovt rån mot värdetransport i Farsta Byte: 528 000 kronor.

• 1991-12-30: Bombdåd i Stockholm när ligan spränger Centralstationen.

• 1992-01-02: Försök till rån av värdetransport i Trångsund,

• 1992-01-10: Försök till rån av värdetransport i Skogås.

• 1992-01-13: Postrån i Svedmyra Byte: 708 657 kronor.

• 1992-03-13: Post- och bankrån i Ösmo. Byte: 1 219 839 kronor.

• 1992-09-24: Postrån i Kungsör. Byte: 152 040 kronor.

• 1992-10-14: Postrån i Rimbo Byte: 737 029 kronor.

• 1992-12-10: Försök till rån av värdetransport i Brösarp.

• 1992-12-29: Trippelrån mot post och två banker i Ullared. Byte: 2 025 646 kronor.

• 1993-12-23: Bankrån i Heby. Byte: 952 350 kronor.

Historien fick dock ett abrupt slut under julhelgen året därpå då delar av ligan greps efter ett rån i Heby. Sommaren 1994 dömdes alla fem männen i Militärligan till långa fängelsestraff. Carl Sumonja dömdes till det hårdaste straffet, 14 års fängelse.

Förutom bröderna samt vännerna dömdes även Carls pappa samt fästmö för inblandning.

Under åren har ligan fått uppmärksamhet från flera håll. Förutom i tidningar har även diverse poddar på ämnet brott tagit upp fallen. Stefan Thunberg – den av falubröderna som inte var del av ligan – har även gett ut boken Björndansen där han ger sitt perspektiv på det hela.

Och nu tas ligan återigen upp, denna gång i SVT som med start den 17:e november sänder sex avsnitt om deras framfart.

I serien får man, förutom att veta mer om Militärligan, även möta utredare, poliser, åklagare samt flera av de personer som ställdes öga mot öga med de våldsamma männen.

Bland annat får man se intervjuer med personer som kände Carl Sumonja under hans tid i Leksand.

En beskriver honom som "lite kuvad av sin pappa". En annan person berättar om hur folk i Leksand höjde på ögonbrynen när han kom hem från permis från K4 i Arvidsjaur då han kom "iklädd hela sin uniform med basker och hela köret, med vapnet på ryggen".

Se klipp från SVT:s dokumentärserie:

Det här var Militärligan:

Carl Sumonja

Carl Sumonja (kallar sig i dag Maximilian Thunberg) född 1965. Uppväxt i Leksand och Falun med mamma, pappa och tre bröder. Carl är äldst av syskonen. Föräldrarna separerade när Carl var i tonåren.

1984-85 genomgick Carl militärutbildning vid K4 i Arvidsjaur. Han utbildades till gruppchef och jägare. I det militära fick han också vapenutbildning.

Carl Sumonja dömdes 1994 till 14 års fängelse för sin roll, det vill säga ledare för Militärligan, och de brott han begått. 2003 blev han villkorligt frigiven.

Mellanbrodern

Född 1970. Uppväxt i Leksand och Falun. Gick teknisk linje på gymnasiet men tog ett sabbatsår för att åka till USA som utbytesstudent. Började jobba hos storebror Carl när han kom hem, som då flyttat till Stockholm och startat firma i byggbranschen. 1993 flyttade han till Göteborg. Han dömdes åter därefter till åtta års fängelse för brott han begått med Militärligan. 1999 frigavs han villkorligt.

Yngsta brodern

Född 1974 och uppväxt under samma förhållanden som sina bröder. Studerade på Lugnetgymnasiet i Falun men hoppade av Social linje efter ett år då han var skoltrött. Under tidigt 1990-tal började han arbetade för storebror Carl i dennes byggfirma i Stockholm. 1993 gjorde de en jordenruntresa-resa tillsammans. 2 augusti 1993 ryckte han in för värnplikt vid I1 i Kungsängen i Stockholm. Han skulle gå gruppbefälsskola men kunde inte genomföra militärtjänstgöringen då han greps och dömdes för brott. Han fick fem års fängelse.

Falubon

Född 1968. Flyttade hem till sin mamma i Falun 1990. Hade då utbildat sig inom militären till kompanibefäl och byggt på sin grundutbildning i Umeå. Den sommaren, 1990, var han arbetslös och träffade en gammal klasskompis, en av bröderna Sumonjas. Brodern arbetade då för Carl i hans byggfirma i vilken kompisen också erbjöds jobb. Han inkluderades i ligan, som började begå brott då Carls företag gick dåligt. För att ha varit med vid samtliga av ligans rån dömdes han till tio års fängelse.

Barndomskompisen

Uppväxt i Leksand och lärde känna Carl Sumonja under åren som familjen bodde där. Genomgick militärutbildning vid K4 i Arvidsjaur tillsammans med Carl. Dömdes till tolv års fängelse.

Medhjälparen

Uppväxt i Göteborg med mamma och pappa. Gick ekonomisk utbildning på gymnasiet och ryckte sedan in i lumpen. Värnpliktstjänstgöringen gjorde han på I1 i Östersund han han fick vapenutbildning. AK4 var hans favoritvapen. Han utbildades till gruppbefäl och blev efter militärtjänstgöringen 1978 furir. Arbetade en tid på bank och utbildade sig till civilekonom, Kom i kontakt med Carl Sumonja efter att han 1988 köpt en villa i Stockholm som Sumonja renoverade. Dömdes till fyra års fängelse för att ha hjälpt Militärligan på olika sätt.