Räddningstjänstförbund klarar ekonomin - men stora investeringar väntar

Av en total budget på i runda tal 56 miljoner kronor, så pekar prognosen efter att delårsbokslutet redovisats, mot att det blir ett överskott på 57000 kronor.

– Det ska ske något väldigt dramatiskt så här i slutet av året om inte detta ska hålla, säger Johan Szymanski.

Även om det blir plus på sista raden har det under året hänt saker som varit negativt för förbundets ekonomi. Bland annat har det vissa perioder saknats personal i den operativa delen och där har man genomfört en rekryteringskampanj som varit framgångsrik. Under hösten ska ett 20-tal nya brandmän få sina första utbildningar och därmed ska styrkorna vara fulltaliga på de olika enheterna.

När det gäller annat som vållat problem handlar det om fordon som krånglat och gått sönder i större eller mindre omfattning. Bland annat har det varit stora problem med en tankbil i Orsa. En FIP-bil i Dala-Järna har havererat och på gamla befälsbilen i Vansbro har motorn skurit.

– Nu har vi kunnat lösa dessa problem med att flytta runt med fordon, vilket naturligtvis är en fördel med att vi är ett större förbund, poängterar Johan Szymanski.

Annat som påverkat resultatet under första verksamhetsåret, är att tjänster inte blivit tillsatta omgående och det har gett en viss besparing på helåret.

Men runt hörnet väntar stora investeringar som förbundet måste göra. Det handlar bland annat om fordon som måste bytas ut för att de ska ha en modern och ändamålsenlig fordonspark. På vissa av stationerna finns det fordon som ingår i den operativa delen som är över 30 år gamla.

– Vi har påbörjat en inventering i augusti för att se exakt vad som finns och vad som behöver bytas ut och syftet är att vi ska säkerställa att vi har fordon av tillräcklig kvalité och skick för att klara uppdraget, understryker Szymanski.

Det är särskilt ett par stationer som sticker ut och det är Älvdalen och Vansbro. På båda dessa stationer finns det både nyare fordon i gott skick, men även väldigt ålderstigna som behöver bytas ut.

– På flera orter finns det väldigt gamla reservbilar och där kommer det en fördel till med att ingå i förbundet, när vi byter ett fordon kan det bli reservbil på en annan station, på det viset uppgraderar vi vagnparken, så de äldsta tas ur tjänst och säljs eller avyttras, säger Szymanski.

Dessa investeringar ska förbundet svara för, men blir de mer omfattande kan följden bli att kommunerna måste gå in med mer pengar för att förbundet ska klara ekonomin.

En annan bit som kommer att påverka ekonomin, är det krav på systemledning som kommit efter de stora skogsbränderna 2014 och 2018, där räddningstjänsterna ska samordna och bygga upp systemledning vid större händelser. Det arbetet pågår, men är inte riktigt klart ännu.

I Brandkåren Norra Dalarna ingår kommunerna Leksand, Mora, Vansbro, Älvdalen och Orsa. Frän början var det tänkt att även Malung-Sälen och Rättvik skulle ingå, men de valde att hoppa av.