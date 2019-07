Under tisdagsmorgonen ringde en person in till SOS Alarm om en bil som låg på taket vid Sjönsbo By utanför Hedemora.

Räddningstjänsten och två ambulanser åkte till platsen endast för att se att bilen legat kvar sen en gammal olycka. Ambulanserna avvecklade från platsen och räddningstjänsten har satt upp band runt olycksplatsen.