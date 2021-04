QUIZ: Vad vet du om påsken?

1. Vilken svensk författare skrev en roman om Barabbas, rövaren som blir frigiven i stället för Jesus?

1. Pär Rådström

x. Pär Lagerkvist

2. Jan Fridegård

2. Vad kallas veckan före påsk?

1. Stilla veckan

x. Fasteveckan

2. Äggveckan

3. Vem spelade den manliga huvudrollen i den amerikanska musikalfilmen "Easter Parade" från 1948?

1. Gene Kelly

x. Peter Lawford

2. Fred Astaire

4. Vad heter August Strindbergs drama om påsken?

1. Påsk

x. Fasta

2. Ångest

5. Från vilket land kommer traditionen med påskharen?

1. Frankrike

x. Belgien

2. Tyskland

6. Vem spelade Donnie Darko i filmen där tonåringen Donnie plågas av den smutsiga kaninen Frank, som har skelettansikte och enorma öron.

1. Jake Gyllenhaal

x. Ben Affleck

2. Heath Ledger

7. Vem skrev romanen "Skymningsporten" som utspelar sig under påsk?

1. Zadie Smith

x. Jeanette Winterson

2. Ali Smith

8. Vem regisserade filmen "The passion of the Christ" som skildrar Jesus sista timmar?

1. Martin Scorsese

x. Robert Alman

2. Mel Gibson

9. Påskupproret inträffade i april 1916, med krav på frigörelse. I vilken stad?

1. Dublin

x. Sankt Petersburg

2. Prag

10. I barnboken "Häxorna" avskyr häxorna i England alla barn. Vem skrev den ruggiga berättelsen?

1. Enid Blyton

x. Roald Dahl

2. Lewis Carroll

Rätta svar:

1. x. Pär Lagerkvist

2. 1. Stilla veckan

3. 2. Fred Astaire

4. 1. Påsk

5. 2. Tyskland

6. 1. Jake Gyllenhaal

7. x. Jeanette Winterson

8. 2. Mel Gibson

9. 1. Dublin

10. x. Roald Dahl