Puttbo bergsmansgård får nytt tak – scoutkåren vill rusta fler byggnader: ”Hålla allt här så intakt som möjligt”

Under helgen arbetade Järlindens scoutkår med att riva taket på 1600-talsladan vid Puttbo Bergsgård. Ett nytt tak läggs under veckan och föreningen har fått stöd av länsstyrelsen för åtgärderna.

– Vi såg under skyfallet här i veckan att det läckte in på flera ställen, säger Pär Karlsson.