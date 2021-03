Profilen viktig kugge i Moras värvningsarbete – hyllas av Hermodsson: "Är extremt duktig"

Säsongen 20/21 kan snart läggas till handlingarna för de allra flesta lag, och de närmsta månaderna kommer det röra på sig på transfermarknaden.

Moras klubbdirektör Peter Hermodsson menar på att de för tillfället ligger bra till med sin trupp inför kommande säsong, och att de har jobbat med truppen under flera månader.

– Vi har väl en fyra-fem spelare på varje position som skulle kunna vara aktuella för oss, sedan tar vi det ganska lugnt av olika orsaker. Vi har rätt mycket intresse på flera spelare från SHL om man ska tro allt som skrivs och vad man hör, så får vi se var det tar vägen.

Det är de här killarna som plockat fram dem och presenterat dem för mig och Hedberg

Hermodsson berättar att deras ambitioner med truppen är att få behålla de två första femmorna, och att det annars är där de kommer tillsätta spelare först.

– Vi har en bra plan. Jag, Johan och "Hempa" sitter veckovis och diskuterar olika alternativ, men för oss är det viktigt att få behålla den här kärnan som vi har i år och det är det vi jobbar för, att de vill vara med på den här resan framåt med Mora IK som vi har inlett.

Förra året var Daniel Hermansson, tidigare kapten i Mora och före detta assisterande tränare för laget, med och gjorde rekryteringar tillsammans med förre Mora-spelaren Jonas Westerling. Och även i år spelar Hermansson en stor roll i lagbygget.

– I och med att jag inte är 100 procent sportchef utan är både klubbdirektör, säljare och håller på med mycket annat. Hade jag varit en sportchef och bestämt kanske jag hade tagit mycket större tid att lägga ned och scouta spelare. Sen tycker jag att Daniel Hermansson är betydligt bättre på att hitta spelare och scouta spelare, att hitta lite kantbollar som inte riktigt har fått chansen i andra klubbar och fått en stor roll där de har varit, Stål-Lyrenäs, Lukas Wernblom och sådana här killar. Det är de här killarna (Hermansson och Westerling) som plockat fram dem och presenterat dem för mig och Hedberg, och vi ser ju vilken utveckling de haft.

– Daniel Hermansson betyder jättemycket, det är viktigt att ha såna killar som har tränarögat för att se vad som är viktigt och som kan lägga de här timmarna som krävs för att ringa runt, scouta karaktärer. Jag vet inte hur många timmar, jag törs knappt fråga honom, han lägger på de här men han är extremt duktig.

Vi jobbar i det tysta och fokuserar på att behålla de spelare vi vill behålla

För att veta exakt vilken spelare Mora vill ha i klubben, har Hermodsson tillsammans med övriga inom elitverksamheten, från U16 till A-laget, under fem dagar tagit fram en profilbild som ska genomsyra hela föreningen. Han nämner viktiga faktorer som vilken hockey de vill spela, hur fysprofilen ser ut och vad spelarna har för blick för spelet. Men Hermodsson själv tycker att karaktären är minst lika viktig.

– Karaktären får man inte glömma, den är också jätteviktig. Vi hade många spelare under våra två år i SHL som kanske inte var rätt karaktärer. De gick inte in i gymmet varken före eller efter träning, tog inte hand om sig på bästa sätt, och skulle vara så kallade stjärnor. Det förstör en hel del av kulturen i hur man ska uppträda som spelare, vid sidan av isen, ta med sig de yngre killarna, det är mycket som blir förstört om du värvar fel spelare. Det är inte många rötägg du behöver i ett omklädningsrum för att det ska dras åt fel håll, så det är ju till att tränaren står upp för det vi vill göra, säger Hermodsson, som vid intervjuns tillfälle var mitt under slutspelet – och därför kan han inte avslöja någon kontraktsförlängning.

– Nej, det kan jag inte göra för då blir det helt fel. Jag önskar jag kunde bjuda på något. Men vi jobbar i det tysta och fokuserar på att behålla de spelare vi vill behålla, men vi kommer inte presentera något nu under slutspelet.