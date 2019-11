Problem med åtgärdande av restpunkterna i nybyggda Ålen – Hedemorabostäders vd: "kanske blivit för många missförstånd"

– Ingenting fungerar, så säger en av hyresgästerna i de nybyggda husen på Ålen 2 som vill vara anonym.

Tipsaren uppger till tidningen att det varit flera problem med lägenheterna sedan hon flyttat in. Hissen fungerar inte sedan det under sommarens skyfall kommit in vatten i trapphuset och elen och varmvattnet har vid tillfällen varit avstängt långa stunder.

Det uppges också att det finns en frustration över att entreprenörens personal kommer från Polen och inte kan prata svenska. Något som gör det svårt med kommunikationen.

Tipsaren säger sig också uppleva att Hedemorabostäder inte lyssnar när problemen påtalas.

– Jag hade ta mig fan aldrig flyttat hit om jag vetat detta tidigare, säger den anonyma tipsaren till tidningen.

En annan boende tidningen träffar på plats säger att det varit lite problem. Bland annat att toaletterna inte gick att använda under några timmar efter att Hedemorabostäder gjort en inspektion av avloppen. Samt att det droppar från balkongtaken ner på räckena när det regnar. Men hon är nöjd med sitt nya hem i det stora hela. Hon har fått höra att problemen med dropp från balkontaken ska åtgärdas.

Hedemorabostäders vd Erik Kristiansson berättar att byggnaderna är besiktigade av extern besiktningsman och godkända. Men han menar att det är småfel som entreprenören är ålagda att iordningställa innan byggnaderna helt kan överlämnas.

Att hissen inte fungerar i ett av husen efter att vatten kom in i byggnaden menar han inte beror på konstruktionen. Under det aktuella skyfallet drabbades flera andra byggnader av att vatten kom in då dagvattenbrunnarna blev överfulla. Och hissen ska lagas.

Andra problem som han menar åläggs entreprenören är porttelefoner som inte har fungerat och att i toaletterna så sitter det en plastbit i avloppet. Denna plastbit kan i förlängningen orsaka stopp och ska klippas bort. Detta upptäcktes under Hedemorabostäders inspektion.

– Jag tycker som hyresgästerna, i den bästa av världar ska det inte vara några fel när det är nybyggt. Men vi måste se till att alla saker blir åtgärdade, säger Erik Kristiansson.

Han berättar att det skett att Hedemorabostäder kommit överens med entreprenören om dagar när fel ska åtgärdas. Hedemorabostäder har gett lappar till de boende att firman ska komma men att dem vid tillfällen inte dykt upp på dessa utsatta tider.

– Det är ofta restpunkter på byggprotokoll. Sedan har det kanske blivit för många missförstånd om vad och när saker ska göras, säger Kristiansson.

Hyresgästerna ska få halva decemberhyran avdragen för problemen. Något som Kristiansson anser är ganska generöst av Hedemorabostäder.

På kritiken om att Hedemorabostäder inte lyssnar så svarar vd:n.

– Även fast vissa kanske inte tror det så lyssnar vi på dem. Men de kanske tycker vi ska ha fler informationsmöten, det får vi fundera på. De som vill ha mer än halva decemberhyran kanske inte tycker vi lyssnar, och i det fallet gör vi inte det heller.

Är du nöjd med entreprenören?

– Förutom åtgärderna med restpunkterna så är vi nöjda. Projektet har gått enligt budget. Jag är inte nöjd med hur de löst restpunkterna från besiktningen. Tyvärr, säger vd:n.

Kristiansson berättar att det bara var två anbud på byggandet av husen. Ett från den polska firman och ett från en litauisk. Den polska firmans personal utgår från Eskilstuna.

Den 15 oktober skulle alla restpunkter vara åtgärdade. Men enligt Kristiansson så var det lång leveranstid på vissa komponenter som behövdes för att klara av alla restpunkter. Därför blev det ett nytt datum, den 29 november har Hedemorabostäder blivit lovade av entreprenören att alla restpunkter ska vara åtgärdade.

– När alla delar är lösta så kommer det bli bra. Det är jättefint i lägenheterna, säger Kristiansson.