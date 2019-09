Privat parkeringsbolag tar över i Ludvika: ”Det är inte produktionsbaserat”

Ska Q-Park räkna ”pinnar”?

– Nej, avtalet med Q-Park är inte produktionsbaserat. Och de parkeringsavgifter som kommer in går inte till Q-Park, svarar Lars Åhlenius med ett litet skratt.

Kommunens tillförordnade gatuchef berättar att avtalet började gälla den 1 september och i första hand löper över två år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år.

– Vi fick in tre anbud. Förutom från Q-Park från bolagen Avarn och Securitas. Q-Park kommer att ersättas per timme och det är vi som bestämmer hur många timmar de ska anlitas och på vilka tider.

Åhlenius berättar vidare att kommunen får betala 275 kronor per timme under dagtid klockan 06 till 18. 308 kronor i timmen gäller klockan 18 till 06 på vardagar och 325 kronor under helger.

Ludvika kommun har i många år haft två parkeringsvakter men när en av dem gick i pension vid årsskiftet 2018 – 2019 kom frågan upp om man i stället skulle anlita ett bolag.

– Vi tror att den lösning vi har valt kommer att innebära en lägre kostnad. Det får i alla fall inte kosta mer än 400 000 till 450 000 kronor per år för det är vad en anställd kostar för oss inklusive sociala avgifter.

Ludvika har sedan länge ett avtal med Smedjebackens kommun om att ansvara för parkeringsövervakningen där och det avtalet fortsätter att gälla. Den kvarvarande parkeringsvakten kommer att sköta uppdraget i Smedjebacken.

– Ja, så är det och förutom parkeringsövervakningen i Smedjebacken så ansvarar jag även för skrotbilshanteringen, säger parkeringsvakten och tillägger att Q Park kommer att använda sig av personal från Borlänge och Falun för arbetsuppgifterna i Ludvika kommun.

Vad kostar det att parkera fel?

– Vanligaste avgiften är 400 kronor. Det gäller om man till exempel inte följt reglerna om datumparkering eller parkerar fel vid Sporthallen. Men för vissa förseelser är avgiften 1 000 kronor.