Politikernas nya beslut – fler företag får böta

Senast 31 mars ska fastighetsägare lämna in miljörapport för föregående år. Men Maserfrakt lämnade rapporter för Ivikens industriområde respektive ”Håksbergs ÅVC” den 8 och 9 april.

Så nu får de böta en tusenlapp per för sent inlämnad rapport. Pengar som ska skickas till statliga Kammarkollegiet. Dessutom tillkommer en tillsynsavgift på 1 000 kronor per objekt som kommunen tar ut för sitt arbete.

Den 13 september presenterade Säfsen Resort sin rapport för 2018 så även de måste ut med totalt 2 000 kronor. Likaså RHB Fastighet AB i Grängesberg som lämnade sin rapport den 18 september.

Fastighetsbolaget Kopparleden måste betala sammanlagt 6 000 för tre för sent inlämnade rapporter. Rapporterna nådde kommunen den 18 september.

– Man kan väl tycka att det är mycket väsen för lite ull. Det är ju förhållandevis lite pengar men nivån på avgifterna är fastställda av staten, sade kommunens miljöchef Göran Eriksson till tidningen i oktober.

Detta efter att miljö- och byggnämnden då beslutat att bötfälla Spendrups Bryggeri, Farstukvisten, Gösta Samuelsson Bil och VB Energi.