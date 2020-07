Polisjakten i Hedemora: Polisen vet vem föraren är – och var han befinner sig: ”Om han inte dyker upp kommer vi att plocka in honom”

Vid 22.24 på lördagskvällen larmades polisen om att en bil i Hedemora kommun bar registreringsskyltar som tillhörde ett släp. En polisjakt inleddes som slutade med att föraren voltade med bilen på väg 681 i höjd med Prästhyttan. Han sprang sedan från platsen och lyckades fly undan ett stort polispådrag.

I bilen befann sig två medpassagerare, två män i 30-årsåldern – som nu är misstänkta för ringa narkotikabrott. Föraren är misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grov olovlig körning och märkesförfalskning.

På måndagen avslöjar förundersökningsledaren, Elin Mehlin vid Avestapolisen, att man identifierat föraren och att man vet var han är – han är dock ännu inte gripen, berättar hon.

– Vi har en identitet på den här personen tack vare att det fanns personliga tillhörigheter i fordonet som gör att vi kan identifiera honom. Vi har även koll på var han är och därför anser vi inte att det är bråttom att hämta in honom. Jag kan inte gå in på hur vi vet var han är, men han kommer att kallas till förhör och om han inte dyker upp kommer vi att plocka in honom, säger Elin Mehlin.

Han befinner sig dock inte i Dalarna längre, berättar hon.

– Vi kommer att behöva begära hjälp från annan ort för att hämta in honom – något mer än så säger jag inte.

Du säger att ni vet var han befinner sig men du vill inte berätta hur ni vet det – har den här personen span på sig just nu?

– Nej, det har han inte.

Har han kontaktat er?

– Nej, det har han inte. Inte själv.

Är det någon i hans närhet som har kontaktat er?

– Jag vill inte gå in på det.

Elin Mehlin tror inte att vetskapen om att hans identitet är känd för polisen gör att den misstänkte föraren kommer att hålla sig undan.

– Nej, det tror jag inte. Vi ser ingen ökad risk att han skulle fly – att den här personen skulle försvinna.

Hon säger avslutningsvis:

– Jag tror att han har koll på att han är eftersökt, men samtidigt är det jättesvårt att spekulera i vad han vet och inte vet. Men han borde veta det med tanke på vad som efterlämnades i bilen.