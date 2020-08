Polisen stoppade misstänkt rattfyllerist – körde sicksack framför ambulans

Det var under natten till fredag som polisen fick in ett samtal från SOS. De hade fått in ett larm från en ambulans som körde bakom en personbil som vinglade över vägbanan och ambulanspersonalen misstänkte att föraren var påverkad av något.

Polisen får stopp på fordonet i centrala Ludvika och vid kontroll av föraren, en man i 25-årsåldern, visar han tydliga tecken på att vara påverkad av narkotika. Bilen var dessutom avställd och belagd med körförbud.

Föraren får därför följa med patrullen för provtagning och resultatet på det provet får visa om han har gjort sig skyldig till rattfylleri under påverkan av narkotika.