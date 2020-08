Polisen om cykelstölderna i Falun: "Vi ökar kontrollerna och vi har flera misstänkta"

Den ökade mängden stölder har nu bekymrat och upprört Faluns invånare en längre tid. Den 7 augusti meddelade Polisen via sin hemsida att de "beslagtagit en mängd cyklar och har flera misstänkta för stölderna". De rapporterade även om en gripen cykeltjuv.

Johan Sohlberg är gruppchef inom mängdbrott i Falun och kan ge en uppdatering av dagens läge.

Hur går ärendet med den gripna cykeltjuven?

– Personen anhölls men häktades inte. Tingsrätten gjorde den bedömningen. Över lag har vi dock flera misstänkta för de ökade stölderna men ingen mer har frihetsberövats den senaste tiden, meddelar Sohlberg.

Vilken typ av kriminalitet är det tal om, en stor organisation, fler isolerade fall eller något annat?

– Jag har inga definitiva svar som täcker samtliga stölder. Men våran uppfattning är att det mestadels rör sig om redan brottsaktiva individer inom Falun. De är kända sedan tidigare vad gäller stölder.

Vilka åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med stölderna?

– I Faluns utredningsgrupp har vi nu börjat lägga större fokus än tidigare på just cykelstölder. Poliserna som är ute i städerna jobbar mer med att kontrollera folk på cykel, speciellt de som redan har en kriminell bakgrund. Det genomförs alltså fler stoppkontroller än tidigare och vi gör då en koll på om den aktuella cykeln är anmäld stulen, berättar Sohlberg.

Han beklagar läget och uppmanar samtidigt folk att vara extra noga med säkerhet, märkning av cykel och sin användning över lag.

– När vi stoppar någon och kollar upp cykeln så är det till stor hjälp om tydliga signalement finns, gärna ramnummer och andra specifika detaljer. Allt sånt är viktigt.

Vilka andra råd kan du ge till den som är rädd om sin cykel?

– Att anmäla tidigt är väldigt viktigt. Det är också smart att spara flera foton av din cykel. Sen finns det givna förebyggande åtgärder såsom kvaliteten på låset och vart du ställer cykeln.

Under maj ökade cykelstölderna från fem till femton per vecka. Något Sohlberg upptäckte under en kontroll i början av juni. Han meddelar också att det just nu inte finns några indikationer på att stölderna minskat.

Avslutningsvis sammanfattar Sohlberg det aktuella läget i Falun gällande stölderna.

– Vi ökar kontrollerna och vi har flera misstänkta.