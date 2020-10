Pojklaget ratas – då spricker Dalarnas historiska TV-pucksyskon: "Tycker lite synd om grabbarna"

Det var en händelse som såg ut som en tanke – detta erbarmliga pandemiår – när tidningen var i färd med att skriva ett förhandsreportage inför kvalspelet till TV-pucken i början av oktober.

Pojkspelarna skulle ha spelat sitt kval i Falun, flicklaget i Mora.

Tidningen åkte till Lugnets ishall och intervjuade Herman och Ingrid Wikblom, något så unikt som en syskonduo som båda skulle delta i samma upplaga av TV-pucken.

Herman, 15, såg fram emot att försöka spela Dalarnas pojklag vidare till slutspel från den tuffa kvalgruppen mot lag som Gästrikland och Värmland.

Ingrid, 13, var väl medveten om de förväntningar som byggts upp efter flicklagets seger i TV-pucken i fjol, men att hon själv – som ny i laget – inte kände av någon större press.

Mest av allt såg syskonen Wikblom fram emot att kunna stötta och heja fram varandra till slutspelet i en av svensk ungdomsidrotts allra mest klassiska turneringar.

De talade om de ändlösa timmarna på uterinken hemma på gården i Källviken, de många träningarna varje vecka med Falu IF och den helhjärtade satsningen på ishockey.

Vi tog några bilder inne i Lugnets ishall och vinkade farväl.

Det är tråkigt att de går på de senaste tio årens resultat när de tar ut slutspelslagen

En timme senare dök ett e-brev med illavarslande rubrik upp när tidningens utsände var tillbaka på redaktionen: "Kommande veckors kvalspel till TV-puckens slutspel ställs in".

Och det skulle bli än värre någon vecka senare när Svenska ishockeyförbundet beslutade att utse de åtta slutspelslagen via ett rankingsystem baserat på tidigare års turneringsresultat.

Därmed fick inte Dalarna någon plats i slutspelet på pojksidan. Ingen Herman Wikblom på isen i Umeå i helgen, och en sprucken dalasyskonduo i TV-pucken.

Men ett uteblivet slutspel är också en artikel, för att parafrasera Ulf Lundell.

Bilderna är ju redan fotade och historien för bra för att inte berätta. Ingrid Wikblom kommer att spela för sin storebror Herman när dalatjejerna glider ut i A3 Arena för fredagens kvartsfinal mot Ångermanland.

Herman Wikblom – upptagen med egna matcher i "Fifens" juniorlag i helgen – kommer att följa Ingrids framfart från tv:n. Stolt över lillsyrran, och inte alltför nedslagen även om han gick miste om sin chans att spela i TV-pucken.

– Det är tråkigt att de går på de senaste tio årens resultat när de tar ut slutspelslagen, för vi vann ju vår regioncup i somras mot lag som Värmland och Västmanland, säger forwardskämpen som i stället kan trösta sig med att ha kommit in på ett ishockeygymnasium i Västerås till nästa höst.

– Jag fick ett bra intryck av skolan när jag var där, så det känns bra.

Det känns ju ganska coolt att matcherna visas på tv

Ingrid Wikblom kommer att ha stöd från läktaren av föräldrarna Camilla och Robert som bilar upp de 55 milen till Umeå.

– Jag tycker synd om Herman och grabbarna som inte får nån mer chans i TV-pucken. Men jag kommer att ha brorsans stöd hemifrån i alla fall, säger Ingrid Wikblom.

Trots att Dalarna vann fjolårets historiska upplaga av TV-pucken – flickturneringen hette dessförinnan Stålbucklan – tonar Ingrid ned det eventuella favoritskapet för ett dalalag där flera bärande spelare från fjolårets mästartrupp fallit för åldersstrecket.

– På våra tränare låter det som att vi ska vara beredda på mycket spel i egen zon mot Ångermanland. Det blir en tuff match, men kul. Och de har en forward (Stina Andersson) som är riktigt vass så det gäller att hålla tätt mot henne, säger Ingrid Wikblom som snart gör debut på nationell tv då TV-pucken sänds på SVT.

– Det känns ju ganska coolt att matcherna visas på tv. Men det kanske inte är så bra att åka runt och tänka på sånt. Det gäller att fokusera på spelet.

Fakta/Dalarnas trupp i TV-pucken

Målvakter

Caitlyn Bammer, Mora IK/Älvdalens HK, Zara Nilsson, Säters IF

Backar

Freja Angantyr, Falu IF, Kajsa Hannersjö, Falu IF, Lovisa Norström, Skogsbo SK, Veronica Persson, Mora IK, Moa Schönning, Säters IF, Alva Ullbors, Mora IK

Forwards

Alva Bodins, Mora IK, Astrid Eljas, Falu IF, Frida Esters, Leksands IF, Thea Gilén, Borlänge HF, Emma Hermansson, Leksands IF, Clara Hyttsten, Falu IF, Moa Mattsson, Mora IK, Nellie Nord, Falu IF, Viola Rappendahl, Hedemora SK, Elsa Råbacka, Falu IF, Ingrid Wikblom, Falu IF

Ledare

Erland Lycke (huvudtränare), Patrik Persson (andretränare), Janne Dahlström (målvaktstränare), Jan-Erik Olsson (distriktslagsansvarig), Tomas Dahlström (materialförvaltare)

Fakta/Kvartsfinalerna i TV-pucken

Småland–Västerbotten, Södermanland–Östergötland, Dalarna–Ångermanland

Fotnot: Skånes flicklag kommer ej till spel i slutspelet med anledning av de nya restriktionerna i Region Skåne. Stockholm är därmed redan klart för semifinal.