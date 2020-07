Planerade för allsvenskt spel – Mats Lusth i chock efter degraderingsbeskedet: "Hade positiva tankar"

Han gick in som tränare i höstas och såg fram emot att kliva in i en ny hockeyallsvensk säsong med sitt Karlskrona.

Efter KHK:s degradering vet nu Moraikonen Mats Lusth varken ut eller in.

Men han stänger inte dörren helt för att fortsätta leda laget i division 1.

– Jag har inte ens hunnit tänka tanken än. Men jag vet inte, det finns inte så mycket alternativ nu heller, vad man ska göra, säger Mats Lusth till Sporten.