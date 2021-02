"Pilotprojektet" gjorde Vansbro AIK till en segermaskin: "Bara glada över att ha ett lag"

För att få tillräckligt med spelare till ett U16-lag valde Vansbro AIK, Malungs IF och Björbo IF att slå ihop tre lag till ett. Snart två säsonger senare har laget haft stora framgångar på isen.

– Vi har fått bra utfall efter all träning som spelarna lagt ned mycket tid på, säger lagets tränare Tomas Bengtsson.