Pierre vet att han måste sköta sin hälsa "Varje minut tar en man sitt liv"

Movember är en internationell kampanj som uppmärksammar mäns sjukdomar, särskilt prostatacancer. En symbol är mustaschen, som oftare än vanligt syns under näsorna denna månad.

Pierre Mörck i Leksand samlar in pengar under november, och utmanar sig själv. I fjol blev han sjösjuk när han simmade, nu ska han cykla långt.