Pettersson: Svårt men inte omöjligt att ersätta Kouakou

Brages största affär på många år, för det är det när man säljer en skyttekung till IFK Göteborg, ser inte ut att vara särskilt stor alls ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Men så fungerar det i den moderna fotbollen. Är man bara månader ifrån att kunna lämna klubben gratis hamnar prislappen långt under det normala marknadsvärdet.

Så frågan är om Brage gjorde rätt eller fel som tog pengarna, enligt uppgift knappt en miljon kronor, i stället för att behålla Christian Kouakou och hans spetsegenskaper inför en eventuell kommande toppstrid i superettan.

Det finns argument för båda svaren.

Mindre känsligt för skador och plötsliga spelarförluster.

FÖR en försäljning talar:

Truppens bredd. Brage har under Kléber Saarenpääs år i klubben byggt laget så att man blivit mindre och mindre känsligt för skador och plötsliga spelarförluster. Något som gjort att man trots flera skador under serieinledningen, bland annat på just Christian Kouakou, faktiskt är med i toppstriden efter sju omgångar.

Ekonomin. En knapp miljon är kanske inte mycket pengar i de här sammanhangen, men i Brages situation, med spel inför tomma läktare och inställd Dalecarlia cup, är förstås varje krona in på kontot viktig. Även om sportchefen Ola Lundin är noga med att betona att det inte är anledningen till att man säljer, utan att det bygger på sportsliga bedömningar.

Goodwill. Självklart kan man inte bygga framgång på att göra dåliga affärer för att vara schysst. Men är villkoren för en försäljning rimliga, kan det på sikt löna sig att ge sina spelare chansen att gå. Dels för att det bygger bra relationer (till klubbar, agenter och spelare), dels för att klubbar där man kan utvecklas och ta sig vidare ofta är mer attraktiva för tänkbara nyförvärv.

MOT en försäljning talar:

Spelprogrammet. Brage går in i en av sina tuffaste perioder på säsongen nu, med sex matcher på 22 dagar. Visst, transferfönstret öppnar redan nästa vecka, men samtidigt talar sportchef Lundin om att man inte ska stressa, även om det finns spår att gå på. Å andra sidan är det ingen som helt säkert kan säga hur mycket Christian Kouakou skulle ha spelat i de sex matcherna, med tanke på hans skadeproblem under våren.

Ambitionen. Brage vill vara ett topplag. Och lag som verkligen, verkligen vill vara topplag säljer inte sina bästa spelare så länge de är med i toppstriden – om inte pengarna är så bra att det inte går att säga nej. Det tror jag att vi kan vara överens om att de inte var i det här fallet.

Målen. Christian Kouakous har varit Brages bästa målskytt sedan han kom till klubben, och en av de bästa i superettan. Nu måste någon annan kliva fram i hans ställe. Så här långt på säsongen har det ändå gott hyggligt. Bara två lag har gjort fler mål än Brages elva hittills, ettan Halmstad och trean Sundsvall. De har gjort tolv mål, endast ett mer än Borlängelaget.

Självklart hade skyttekungen varit viktig för Brage om han hade stannat.

Vilken av de båda vågskålarna som väger tyngst vet vi kanske inte säkert förrän om ett par månader. Men jag är försiktigt positiv, kanske främst för att Brage har klarat sig hyggligt utan Christian Kouakou så här långt.

Självklart hade skyttekungen varit viktig för Brage om han hade stannat. Att det gått bra utan honom i sju matcher betyder inte att det funkar i 30 omgångar och Brage lär behöva en naturlig central anfallare till i truppen om man ska slåss om en plats i allsvenskan.

Men det går att fynda. Tar vi oss knappt två år tillbaka i tiden, till början av augusti 2018, så sålde Brage då Simon Alexandersson till norska Kristiansund mitt under säsongen. Den gången hade Brage inget val, Alexandersson hade en utköpsklausul i sitt kontrakt. Men det är egentligen inte detaljerna kring Simon Alexanderssons försäljning som är intressanta i sammanhanget, utan vad som hände efteråt.

Det tog då mindre än en vecka innan Brage kunde presentera en ersättare. Klubben hade hittat en 23-årig stockholmare i Nyköping i division ett. Det blev succé direkt. Den unge anfallaren gjorde fem mål på nio matcher under hösten och 15 mål på 25 matcher i superettan i fjol.

Hans namn: Christian Kouakou.