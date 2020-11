Peter Gustavsson: Brännvinet flödade och gav pengar till vatten

Han lärdes upp till färgare och verkade i faderns rörelse, som han tog över vid dennes död. Melin var skicklig yrkesman, entreprenör och affärsman och han kom att engagera sig i många andra verksamheter, sociala såväl som kommersiella. Bland annat var han disponent för ett brännvinskokeri i Katrinedal, strax söder om Hedemora. Han var alltså en del av den omfattande sprittillverkningen i Hedemoratrakten under 1800-talet. Melin lär ha varit tuff som affärsman och skicklig investerare. Dessutom levde han enkelt och sparsamt, så under sitt liv lyckades han samla ihop en avsevärd förmögenhet. Han dog ogift och barnlös 1890 och donerade hela sin förmögenhet till staden. I testamentet månade han utöver om stadens väl och ve också om gamla, sjuka och orkeslösa. Även de unga, och deras utbildning låg honom varmt om hjärtat. Donationen bidrog till att lyfta Hedemora från att vara en fattig stad till ett samhälle som hade råd med moderniteter som till exempel vattenledningar.

Ska man hårdra det hela skulle man kunna säga att pengarna från brännvinshanteringen – Melin var även engagerad i ett utminuteringsbolag - så småningom bidrog till att Hedemoras hushåll kunde dra in vatten i sina badrum och kök.

Tillbaka till bränneriet i Katrinedal som var i drift till 1882. Under 1875 lyckades man där under 41 dagar tillverka 32 783 kannor brännvin. Omvandlat till moderna mått motsvarar det i genomsnitt över 2 000 liter per dag. Husbehovsbränningen upphävdes gradvis i mitten av 1800-talet. Det hade då utvecklats en tradition av brännvinstillverkning i Hedemoratrakten, och det var till mer än bara det egna hushållets behov. Under ett år beräknas att sammanlagt 178 000 liter brännvin kokades i staden.

Att bränna blev något av ett kvinnogöra och pengarna från försäljningen bidrog till hushållen. För änkor ansågs det som en lämplig försörjning att tillverka sprit och hålla krog. Rekordet vad gäller volym lär ha varit en hemmansägaränka som hade en panna om 42 kannor (omkring 110 liter) och en krog på Kyrkogatan. Man kan bara föreställa sig hur superiet florerade när brännvinet flödade nästan helt utan restriktioner.

Kyrkorådet noterade att när husbehovsbränningen avskaffats så minskade i och för sig supandet i hemmet, men förflyttades till stadens krogar. Speciellt gällde detta på söndagar i samband med högmässofirandet, veckans stora sociala tilldragelse. Krogar, källare och gästgiverier höll öppet från morgonen för den som behövde stärka sig inför gudsorden. Kyrkorådet vädjade till magistraten att göra något åt eländet. I brevet noterades hur kyrkobesökarna direkt efter gudstjänstens slut styrde stegen till utskänkningsställena ”varifrån buller, nog högljutt att höras ut på gatan, icke länge låter vänta på sig, oberäknat andra ännu bedrövligare tilldragelser, som tima i synnerhet helgdagseftermiddagar och därpå följande nätter.”

Kyrkorådet vädjade därför att låta hålla krogarna stängda på söndagarna, åtminstone från klockan åtta på morgonen till klockan fem på eftermiddagen. Huruvida magistraten tillmötesgick kyrkorådets vädjan förtäljer icke historien.

/Peter Gustavsson

Fotnot: Uppgifter till artikeln är i huvudsak hämtade från Karl Trotzigs Hedemora stads historia.