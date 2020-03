Peter Carlssons gitarr återfunnen: "Folk har varit helt fantastiska"

Det var lördagen den 22 februari, efter att Peter Carlsson uppträtt med Kjell Gustavsson and The Rhythm n' Blues Orchestra i Sandviken, som Peters akustiska gitarr blev stulen bakom scenen. En gitarr som han haft i över 30 år. Någon hade senare på kvällen sett två personer gått omkring på stan med ett gitarrfodral och Peter polisanmälde stölden.

Peter trodde dock att den gamla kära ägodelen var förlorad för alltid. Men han underskattade folks engagemang i frågan.

– Folk har varit helt fantastiska på Facebook. Jag visste inte att jag hade så många kompisar, jag fick flera tusen delningar. Alla jag känner, alla jag inte känner och kollegor har ställt upp som fan, säger Peter.

Till slut fick han tips från en bekant om att en person innehade hans gitarr. Peter kontaktade personen och kunde sedan åka och hämta upp sin gitarr.

– Jag har lovat att den som lämnar tillbaka den att den ska få vara anonym. Jag vet inte, gör man en dålig sak och en bra sak så får man fokusera på det som är bra. Jag vet inte om personen jag hämtade den hos var den som stulit den, personen hade blivit erbjuden att köpa den. Det var schysst, jag är bara glad att få tillbaka den, säger Peter.

Han är väldigt tacksam över den hjälp han fått i att återfinna gitarren.

– Det trodde jag verkligen inte, jag vill tacka alla som engagerat sig. Det var ju inte polisen som löste det här fallet, jag fick med vändande post beskedet att förundersökningen hade lagts ner i brist på bevis, de orkar väl inte bry sig om sånt här.

Nu ska Peter åter iväg att uppträdda med Kjell Gustavsson and The Rhythm n' Blues Orchestra i Malmö, Västerås och Stockholm under våren. Med sin kära gitarr.

– Då ska jag hålla grejerna nära mig, avslutar Peter.