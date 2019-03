"Min son har social fobi"

"I början av förra läsåret, när min son var 17 år, gick han in i en kombination av social fobi och dåligt självförtroende, och i och med detta hoppade han av andra året på gymnasiet. För tydlighetens skull måste jag tillägga att vi och skolan gjorde allt för att få honom på banan men det gick inte.

Min son är en lugn och snäll kille, som aldrig gjort nåt väsen av sig. Han tycker att det mesta är najs, men nu mådde han plötsligt uruselt. Något han återkom till var saknaden efter sina gamla kompisar från grundskoletiden. Han kom ifrån dem genom sitt gymnasieval.

Han ville inget hellre än att få kontakt med dem, men klarade inte av det – inte ens vis sms. Det taskiga självförtroendet och hans sociala ångest, som kom krypande, lade krokben för allt.

Att kön till BUP är löjligt lång är ingen hemlighet, så där fanns ingen hjälp att få. Det var ett riktigt hemskt år för honom och det var fruktansvärt att se en älskad människa fastna så i sig själv.

Jag tog kontakt med flera av föräldrarna till hans gamla vänner och sade som det var: Att sonen mådde riktigt dåligt, att han saknade/behövde sina gamla kompisar men att han var oförmögen att ta kontakt. Jag sade/skrev till dem att det skulle betyda ALLT för honom om nån av killarna tog kontakt. Jag sade/skrev även till ett par av hans kompisar.

Till saken hör att vårt hus var öppet för alla hans kompisar när de var små. Alla var välkomna hem till oss. Alla fick vara med och leka, röja och fika. På aktiviteter och utflykter följde ofta en eller två av sonens kompisar med.

Vi har alltid haft plats för människor, och nu när läget var som det var och jag vände mig ut med vårt behov av hjälp så var det som att gå in i en vägg av besvikelse. Ingen hörde av sig. Ingen.

På sociala medier snurrar det runt inlägg från Suicide Zero, Aldrig ensam, Ångestskolan och liknande om att vi ska förstå och finnas för varandra. På YouTube kan man följa människor som mår psykiskt dåligt och håller låda runt detta. Det finns hur många tv-program och böcker som helst om psykisk ohälsa. Det är kanon att fokus riktas mot detta! Men vad spelar det för roll om man inte kan bekänna färg som medmänniska? Vad spelar det för roll om man inte kan räcka ut en varm hand åtminstone en gång?

Att visa en gammal kompis lite mänsklig omtanke kan ha avgörande betydelse för denne. Det kan vara början till en nystart, till att kunna tro på sig själv.

Hur går det för sonen då? Jo, han har börjat om efter det där hemmaåret och går åter igen på gymnasiet – men på annan skola, annat program och bara på halvfart. Han kämpar och vi kämpar.

Vi lever i ett skärm- och ytfixerat samhälle där märkeskläder, jargong, snabba bekräftelser och ”What´s in it for me?” verkar vara viktigare än vanlig hederlig anständighet och mänsklig empati.

Jag lär mina barn att det är viktigt att vara en god människa och vän, att alla människor är värdefulla och att livet ibland kräver att man gör nåt man egentligen inte vågar för annars – jag citerar Astrid Lindgren – är man ingen människa utan bara en liten lort."

/Mamman

