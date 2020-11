Per Holknekt rasar mot spelbolagen efter att ha förlorat allt – men är full av floskler

Det finns en klassisk meme, där skådespelaren Steve Buscemi släntrar in på en skola med skateboard i näven och kepsen bakochfram med repliken ”How do you do, fellow kids?” Överårig farbror som vill hänga med.

Jag får samma känsla när jag läser ”The Moneyfest” av Per Holknekt och Karin O'Connor. På sidan hundra uppmanar de läsaren att undvika floskler. Det är väldigt roligt. ”The Moneyfest” vilar på ett fast fundament av floskler och svengelska. De följer även sina egna marknadsföringstips och slänger in ett och annat coolt svärord.

”Momenfuckingtal”.

De skriver inledningsvis att:

”Alla kommer att tycka om den här boken.

Men, alla kommer inte att tycka om den här boken”.

Den typen av självgoda manifestationer, ägnade åt att få kritiker att framstå som hopplösa tråkmånsar, är det gott om.

Omslaget pryds av en röd stjärna, titeln är en putslustig copy-take på Kommunistiska manifestet.

”The Moneyfest. En företagsrevolution”.

Och det är bara början på en klichéfest extra allt. Hörde jag ”se möjligheter, inte problem”?

The Moneyfest är tryfferad med anekdoter från duons liv och företagande. Det är ärligt talat mest Per Holknekt som står för dessa, åtminstone de mustigaste och mest självförhärligande.

Jag åkte till Eskilstuna och köpte en hagelbössa

Man måste ge Holknekt att han är skicklig på att använda sina personliga misslyckanden som reklam för sig och sina företag. Alla har väl hört hur han blev hemlös men tog sig tillbaka. Otrohet, skilsmässor, återfall i missbruk. Det spelar ingen roll hur ofta detta upprepas, storyn går att sälja in igen.

Jag fastnar vid ett exempel.

Vid ett tillfälle mår Per Holknekt jättedåligt efter att ha spelat bort alla pengar och börjat dricka igen. ”Jag åkte till Eskilstuna och köpte en hagelbössa. Sen åkte jag till Systembolaget i Gustavsberg och köpte två flaskor vodka”. Tanken är att han senare på kvällen ska blåsa skallen av sig. Det framställs i boken som en relativt spontan ingivelse.

Jag funderar lite över detta. I Sverige kan man nämligen inte bara köpa en bössa rakt över disk, som vore Södermanland Texas. Det tar månader att få vapenlicens. Därtill krävs avlagd jägarexamen eller medlemskap i godkänd skytteförening. Köpte han vapnet av en kriminell så har jag svårt att tro att detta inte skulle ingå som en extra pikant ingrediens i berättelsen.

Jag vill inte raljera över någons mående och är såklart glad att han inte sköt sig – men kan det vara så att han skarvar? Tvivel infinner sig. Och vad ska man tro om alla andra fantastiska historier?

Per Holknekt utmålar sig också som kvinnornas frälsare

En känd anekdot är den om covfefe. Ordet Donald Trump råkade twittra och som Per Holknekt snabbt registrerade som varumärke. Lagom till det amerikanska valet skulle varumärket relanseras står det i ”The Moneyfest”. Jag har inte sett något av detta – och då är ju boken utgiven dagen efter valet och borde vara rykande aktuell. Däremot finns en hel del andra aktörer som använder namnet Covfefe i USA och det verkar heller inte ens gå att varumärkesskydda begreppet där.

Per Holknekt utmålar sig också som kvinnornas frälsare. Genom att bära stickade tröjor med applikationer från hans klädföretag Odd Molly ska världens kvinnor bli ”fria för alltid”. Jag vet inte jag, men det liknar just den klappa på huvet-mentalitet Holknekt säger sig avsky.

Orkar man med den krystade prosan finns det för all del en och annan sympatisk slutsats att hämta. Behandla dina anställda bra och bekräfta dem. Förstör inte miljön. Vårda dina kundrelationer. Mobba inte andra. Ha passion. Tro på dig själv och din idé. Odla en företagskultur där man inte jobbar ihjäl sig (dock är idealet anställda så entusiastiska att de vill göra allt för företaget och kunden).

Vreden mot exempelvis onlinespelbolagen cyniska vandel känns genuin och är givetvis välmotiverad. Holknekt har egen erfarenhet av spelmissbruk och hur bolagen aktivt lockar tillbaka honom ner i hålet.

Vem kan säga emot?

Duon har hittat på ett antal begrepp som de verkar vara extra förtjusta i. Finvinster, till exempel. Motsatsen till exempelvis spelbolagens fulvinster.

De påstår att makten har förflyttats ”till människan” och att nya generationer betonar värderingar och image. På sätt och vis har de nog rätt och allt går i rasande fart. Men en influencer som cashar in på rätt signaler idag byter lätt princip när vinden blåser åt ett annat håll. Just eftersom image och värdering smält ihop, med tomma gester som uttryck.

Ingen vill åka gammal taxi

Samtidigt berättar Holknekt glatt hur han lyckades kränga ett lager överblivna skateboards i Polen tillsammans med en företagare som avskedade alla sina anställda på stubben för att göra plats åt skateboardbutiken i sin lokal. Kul grej.

Blå hjärna, rött hjärta, heter det. En fras utan mening. Utmana inte konsumtionssamhället, förhärliga det bara på ett nytt sätt. Du ska vara konsument. Blå dunster.

I boken slänger de i förbifarten in lite hederlig skattekverulans och gnäll på myndighetskrångel som kväver entreprenörens glöd (i själva verket toppade 2019 Sverige Forbes lista över världens mest företagsvänliga).

Den alltmer kritiserade gigekonomin lyfts fram som ett föredöme. Ingen vill åka gammal taxi. Entreprenörsfetischismen trumfar allt. Att det är just inom dessa branscher som arbetsvillkoren är sämst sopar vi under mattan.

Kundens krav på omedelbar leverans är en naturlag och den som betalar priset är anställda hos företag som Apotea och Amazon. Jag tror att Holknekt och O'Connor överskattar kundernas vilja att välja bort snabbt och snorbilligt, men visst vore det önskvärt.

Ekvationen går helt enkelt inte ihop och problemet stavas godtycke. Om allt hänger på att chefen och ägarna är sjysta typer, nästan dina polare, så kan allt ställas på ända i morgon när humöret ändrats.

Sorry, sa du LAS och fackförening? Det har vi inget behov av här på firman.

Vem är målgruppen för denna bok? Vem ska svälja svadan? Generation Z, gissar jag. ”How do you do, fellow kids?”

Jante, kom tillbaka, allt är förlåtet.

Litteratur

The Moneyfest. En företagsrevolution

Per Holknekt och Karin O'Connor

(Bazar förlag)