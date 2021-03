Per Bjurman: Varför är allt gott och roligt dåligt och farligt?

Först därefter intresserade jag mig för att verbalisera till synes viktigare begrepp som ”Mamma”, ”Pappa” och ”Storebror Ola” – fast honom kallade jag tydligen ”Yaya” i ett inledande skede, vad jag nu menade med det.

Och ja, på den vägen är det.

Det slår mig när jag en ljummen eftermiddag sitter och syndar med en cannoli – klassisk italiensk bakelse som i princip bara består av sötad ricotta och vanilj och odödliggjordes av mäktige Clemenza i första ”Gudfadern” – på ett café i Greenwich Village.

Mitt utgångsläge kan inte beskrivas som annat än hopplöst; jag var kakmonster och gottegris och läckergom och gourmand redan från start och hade inte minsta chans i försöken att leva upp till samhällets kroppsideal och hälsonormer.

Inte blev det bättre när jag lite senare – well, det hann väl åtminstone gå ett drygt decennium… – också upptäckte, och omedelbart kapitulerade för, tobaksprodukter och brända och destillerade drycker.

Förhoppningarna om tydligt markerade kindben, rutmönster på magen och snabbhet tillräcklig för att ta plats intill Tomas Nilsson och Serik Johansson i Brages kedja förblev per automatik blott förhoppningar.

Det ledde till viss vånda i yngre år, när fåfänga och upptagenhet vid andras synpunkter fortfarande ingick i livsekvationen, men nu har jag likt huvudpersonen i Olle Adolphsons ”Trubbel” försonats med min karaktär, ”för jag har aldrig förmått att säga nej till någonting som helst, och aldrig nekat mig det ena eller andra”.

Samtidigt kan jag inte låta bli att irriteras en smula över hur bakvänt livet på den här besynnerliga planeten är inrättat.

Hur kan det komma sig att allt äckligt och tråkigt – broccoli, skidåkning, avhållsamhet, müsli, långkalsonger, te, tidiga morgnar, blåbär, cyklar i stan och Ernst Kirchsteiger – är bra och nyttigt medan allt gott och roligt – gräddsås, cigarrer, dry martini, Piggelin, bensinslukande amerikanska bilar, blodiga biffar, sena nätter, friterade kycklingvingar, Johnny Thunders, roulette i Vegas och hårdkokta tv-deckare – är dåligt och farligt?

Vad är det för förnumstig pennalist till Gud som skapar en sådan asketisk mardröm till värld?

Ibland frågar jag Ola – ja, Yaya alltså – för han har fått samma gargantuanska livslust som jag med bröstmjölken, men han förstår inte, han heller.

Så det är väl bara att rycka på axlarna och, som det heter, ta en kaka till.

PER BJURMAN

PLUS

Arab Strap – The Turning of Our Bones (albumspår)

– När skottar svär är världen som bäst.

MINUS

Medveten elakhet (Fenomen)

– Det finns faktiskt inget värre än människor som är elaka mot andra. Sluta var det.