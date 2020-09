Per Bjurman: Ungdomen slösas bort på de unga

Det är en ren provokation att vi ska vara i vårt bästa fysiska skick när vi är som mest korkade och vice versa.

Så råkar det ju ligga till. Som ung har man fantastisk energi, sprudlar av vitalitet, kan bränna av en tre dygn lång midsommarfest på Orsanbadens camping och sedan spela två fotbollsmatcher på måndagen utan att blinka – men saknar omdöme, har bristfälliga kunskaper, är osäker, bryr sig alldeles för mycket om vad andra tycker och fattar på det stora hela ingenting.

Sedan går det några decennier och man gör sig kvitt sin valpighet, lyckas tillskansa sig lite erfarenhet och kunskap, lär sig vem man är och vad man gillar och inte gillar, slutar lägga så stor vikt vid omvärldens synpunkter på hur jeansen ser ut – men istället är man trött, vaknar varje dag med nya krämpor, blir grå och skrynklig och måste ha glasögon och skulle hamna på intensiven om man ens försökte knyta på sig fotbollsskorna efter en helg i Leksand i Patrik Steens trådslitna gamla tvåmanstält.

Ändå är de troende alltså övertygade om att en högre makt inrättat livet på den här planeten på bästa sätt? I så fall är den högre makten, skulle jag vilja påstå, utrustad med säregen humor. Ekvationen är ju helt förvrängd, vänd åt fel jäkla håll.

Tänk om jag hade samma svikt i steget nu som sommaren 1983. Då skulle jag spruta ur mig romaner, äga ett par tech-bolag och dansa med de bästa natten lång. Och tvärtom – tänk om jag vetat då vad jag vet nu. Så mycket bättre besluten blivit. Jag hade till exempel aldrig börjat snusa eftersom jag hade fattat att snus inte är ”tufft” utan bara dyrt, äckligt och omöjligt att sluta med. Inte heller hade jag varit så uppkäftig mot välmenande lärare i skolan, gjort slut med hon som var bäst eller muckat med Tomas Forslund i parken. Och jag hade definitivt inte suttit igenom Santana-konserten SVT visade på luciaafton 1981.

Dessbättre går många av de ungdomens fördelar som inte är fysiologiskt betingade med lite ansträngning och begrundan att bevara. Om man bara vinnlägger sig om att förbli ung i sinnet och hjärtat måste nyfikenheten, vidsynen, hungern, optimismen och aptiten på livet inte gå förlorad och ersättas av konservatism, trångsynthet, feghet och den ständigt grinige gubbens uppsyn.

Som Frank Sinatra sjunger i nationalsången ”Young at Heart”:

”it's hard, you will find, To be narrow of mind – if you're young at heart”.

Jobbar man riktigt hårt på det kanske man rentav låter bli att skriva krönikor om att ungdomen slösas bort på de unga…

PLUS

Bright Eyes – Down In The Weeds, Where the World Once Was (Album)

– Så här lysande ”alternativ” rock görs inte längre. Och ändå…

MINUS

September (Månad)

– Hur blev det höst så fort? Sommaren hann ju aldrig börja.