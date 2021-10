Per Bjurman: Om jag vinner får mamma flyga privat-jet från Dala Airport

Jackpoten på Powerball – en av flera Lotto-varianter här borta – har ånyo vuxit sig obscent stor, så om jag vinner i dragningen vid 23-tiden kan jag, när alla skatter är betalda, dunka in 319 miljoner dollar på kontot. Vilket motsvarar 2.7 miljarder kronor. Drygt.

Det vore nåt. Plötsligt skulle det hutlösa priset på snus inte kännas som något större bekymmer.

Tyvärr är den reservation som markeras med konjunktionen ”om” ganska betydande.

Chansen att någon ska pricka in fem Powerball-nuffror, plus tilläggsnummer, är i runda slängar en på 292 miljoner.

Det betyder, har jag fått förklarat för mig, att det är större sannolikhet att jag lyckas om jag försöker nå Madonna på hennes mobil genom att slå telefonnummer på måfå.

Papa don’t preach, brukar jag förstås svara de som kommer dragande med den sortens förnumstiga realiteter.

Ett annat sätt att förklara:

De skulle kunna lägga dollarsedlar på rad tvärs över den här kontinenten och på en av dem rita ett kryss – och att hitta den enda dollarsedeln är lättare än att få alla rätt i detta lotteri.

Chansen är dock, ber jag att få påpeka, aningen större om man spelar än om man inte gör det, någon jäkel lyckas ju ändå alltid trotsa de omöjliga oddsen och just den här gången tror jag högre makter inser att det vore bäst för alla om just jag vinner.

För var försäkrad – om jag gör det kommer ingen att behöva läsa några patetiska floskler i tidningen om att den senaste jackpot-vinnaren inte tänker ”göra något speciellt” utan ”fortsätta leva som vanligt”. Om jag gör det skulle en uppsättning nära och kära till att börja med också bli rika. Mamma får flyga privat-jet från Dala Airport och hälsa på sin yngste son i fortsättningen, Bullen kan öppna sin Michelin-krog på Borganäsvägen, Alle simmar nästa sommar i Ludvikas största swimmingpool, Ingemar hottar upp verksamheten med Folk & Rock-filialer i New York och Los Angeles och medlemmarna i sammanslutningen Fisksoppan har varsin lyxsvit på Bellagio i Vegas en vecka varje kvartal.

Naturligtvis får IK Brage och Leksands IF varsin dusör också, så Alexander Isak och Filip Forsberg spelar på Domnarvsvallen respektive Tegera nästa säsong – och Peace & Love kan omgående startas om. Till sommaren framträder Kanye, U2, Madonna (med lite tur kan jag ringa själv och fråga…) och Bruce Springsteen alla på Röda vägen.

Det som blir över? Det ska jag bara bränna så det ryker om det. Vid min ålder finns ingen anledning att spara några miljarder – iväg med stålarna bara.

Så håll tummarna nu, Dalarna.

Per Bjurman

PLUS

S.A Cosby – Blacktop Wasteland (Roman).

– Årets kriminalroman, fast ännu mer en betagande sydstatsskildring.

MINUS

The Many Saints of Newark (Film)

– Tyvärr, tyvärr. En besvikelse. Och det kanske var oundvikligt med förväntningar så besinningslösa som mina.