Per Bjurman: Just nu känns det som att bo i rena rama bananrepubliken

NEW YORK. Först karantän – och så ett utegångsförbud på det. För att ursinniga kravaller mitt under en förödande pandemi rasar på gator och avenyer.

Våren 2020 kommer New York aldrig glömma, det är ett som är säkert.

Alla kan bakgrunden, utgår jag från: Förra måndagen torterades den svarte mannen George Floyd till döds av polisen Derek Chauvin på öppen gata i Minneapolis och när de vedervärdiga videoklipp som vittnen filmat, på vilka man tydligt och klart kan höra att Floyd i desperation ropar efter sin mamma när han inser att han ska dö, började spridas i media utbröt helt begripligt fullständigt kaos – här såväl som i just Minneapolis och praktiskt taget alla andra större amerikanska städer.

En dryg vecka senare känns det som att vi bor i rena rama bananrepubliken, med brinnande städer, militär på gatorna och en president som låter som en diktator i ett Tintin-äventyr när han uttalar sig.

Att vi inte längre får vistas utomhus efter elva på kvällarna i New York gör i och för sig varken till eller från; vi har ju suttit inomhus och ugglat i snart tre långa månader redan. Skillnaden är att de flesta inte längre ser fram emot de annalkande dagarna när corona-restriktionerna börjar hävas med någon särskild entusiasm. Det är mest bara oroligt och obehagligt och – av flera skäl – farligt där ute.

Själv önskar jag innerligt att jag just nu satt på en stillsam uteservering i det svenska kvällsljuset, lyssnade på svalornas kvirrande och drack en kall öl med Alle och Bullen och Annelie och Chatrin och Halvar och Hasse och Ingemar och Fisksoppans vänner – far, far away från det här infernot. De gamla uttjatade anekdoterna vi skulle skratta åt, exempelvis om Bullen och hans rödspättor, debatterna vi skulle ha om algoritmer, de dåliga skämten Braxen skulle dra…ah.

Men just nu är vägen till den scenen dessvärre lång och krånglig, så tills vidare finns det inte så mycket annat att göra än att ta ett par djupa andetag och hoppas att situationen inte eskalerar bortom all kontroll.

Marvin Gaye och hans ”What’s Going on” hjälper under tiden. Det är inte bara en makalös sång i största allmänhet, som med sitt silkeslena, mjuka sväng bäddar in spända nerver i bomull. Trots att den skrevs och spelades in 1971 handlar den ju exakt om det som händer idag, för samma saker har bara fortsatt hända om och om igen under de 49 år som gått sedan dess, och orden träffar rakt i hjärtat när de skär genom larmet från helikoptrar och polisbilar i science fiction-dystopin utanför fönstren:

”Brother, brother, brother

There's far too many of you dying

You know we've got to find a way

To bring some lovin' here today”.

Precis.

