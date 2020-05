Per Bjurman: Hallå där inne – vi är ändå många något yngre som tänker på er

NEW YORK. En av de finaste, mest vemodiga sånger som skrivits om åldrande är amerikanske singer songwriter-ikonen John Prines ”Hello in There” från 1971.

Den känns påfallande aktuell just nu, när corona-pandemin fortfarande håller världen som gisslan. Dels för att Prine själv sorgligt nog gick bort i covid-19 i början av april, 73 år gammal – dels för att de vi kallar ”äldre” överhuvudtaget tvingas utstå så mycket lidande i spåren av den här krisen.

”You know that old trees just grow stronger/And old rivers grow wilder every day/Old people just grow lonesome/ Waiting for someone to say, Hello in there”, går refrängen.

Så är det, tycker jag mig förstått, många över 70 som känner sig idag – här i New York likväl som i Dalarna och annorstädes. De jagas av ett virus som är särskilt aggressivt i väderbitna kroppar, de blir behandlade – och omtalade – som mindre vetande och de tvingas sitta ensamma och uggla i mer eller mindre sträng isolering.

Det skär i hjärtat att tänka på.

Enligt mitt synsätt, planterat redan under de tidiga år då ihärdiga föräldrar jobbade som hårdast med uppfostran, är de som varit här längst också de som förtjänar mest respekt och aktning. Praktiskt taget allt vi som tillhör senare generationer har nytta av och kan glädja oss åt har ju de kreerat åt oss – och den erfarenhet, visdom och upphöjda sinnesro åtskilliga sitter på är ovärderlig.

Ta gamle Harald Millgård, en av mina tidigaste mentorer och förebilder. Efter ett makalöst händelserikt och mångfasetterat liv, under vilket han utmärkte sig som bland annat författare, segelflygare och bildkonstnär – en jättemålning av Storsjöodjuret, signerad Harald, hänger fortfarande på Länsmuseet i Östersund – rundade han av med några lugnare år som familjeredaktör och allt-i-allo på Borlänge Tidnings redaktion på 80-talet. Mycket lite har betytt mer än att ta del av de berättelser och råd och insikter den 55 år äldre kompisen strösslade med i korridorerna i det gamla tidningshuset – välförtjänt utsett till Sveriges vackraste förra veckan! – på Målaregatan.

Elaine Kaufman, matronan på legendariska saloonen Elaine’s här i New York, var en annan kär veteran som berikade och utvecklade blott med sina otroliga historier, sitt sätt och sina kunskaper om livet.

Både hon och Mille den lille, som han kallade sig, slipper genomleva den här krisen och det är en nåd. De hade blivit vansinniga – särskilt över myndigheters och vissa opinionsbildares styvmoderliga, för att inte säga nedlåtande, ton visavi ”äldre”.

Till er old-timers som får försöka härda ut så gott det går säger jag – hallå där inne. Vi är ändå många något yngre som tänker på er.

PLUS

The Jayhawks – This Forgotten Town (Singel)

Att de här fortfarande finns…och spelar in så fina sånger!

MINUS

Billions (tv-serie)

En stor favorit egentligen, men nya säsongen har hittills varit riktigt oinspirerad.