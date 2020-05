Per Bjurman: Förbjuder mig själv att tänka på saker jag saknar från världen som slutade existera i mars

NEW YORK. Det är en dödssynd att tycka synd om sig själv, i synnerhet när alla i hela världen har det svårt och lider.

Därför förbjuder jag mig själv att ens tänka på, än mindre snyfta offentligt om, allt jag saknar från den där världen som upphörde att existera i början av mars.

Ingen ska behöva höra om hur oerhört mycket jag efter två månader i karantän längtar efter att bara gå ut – utan ansiktsmask! – och släntra in på kvartersbaren Bravest, sätta mig vid bardisken, beställa en kall, skummande fatöl och njuta av att vara bland sorlande, skrattande främlingar.

Inte heller om vad jag skulle ge för att få känna elektriciteten i fullsatta Bridgestone Arena i Nashville under en avgörande Predators-match, när allting dras till sin spets och Filip från Åkerö stänker in 3-2 med mindre än en minut kvar och hela honky tonk-ladan exploderar till Tim McGraws ”I like it, I love it”.

Eller om drömmarna om att tanka upp en Cadillac från hyrbilsfirman på 48:e gatan och styra ut i det förlovade landet, ta in på sunkiga motell i Alabama, trängas med bredaxlade cowboys på en rodeo i Kansas, slafsa med bbq-spjäll på Stället under Viadukten i Taylor i Texas, knockas av solnedgångar i Monument Valley i gränslandet mellan norra Arizona och södra Utah, kasta tärning på Bellagio i Vegas, stå i det exalterade publikhavet när Robyn fyrar av ”Dancing on My Own” på Staples Center i Los Angeles, få en midsommarsnaps av Kenneth från Barkargärdet i Anza i bergen norr om San Diego, ligga vid poolen i Palm Springs med en ny Don Winslow-roman och bli förstummad av de oerhörda horisonterna i Montana.

Nej, jag tänker inte ens berätta om på vilket sätt varje fiber i mig skriker efter att få flyga hem till Sverige på vanlig, obekymrad semester. På Arlanda väntar Alle och kör hem mig till Hagalund och på spisen står en form med nygräddad kålpudding och jag får krama mamma och sedan följer allt det vanliga: blädder i skivbackarna hos Ingemar på Folk å Rock, stilla kvällssittningar på Bullens balkong, Brage-matcher i kokt-med-bröd- och liniment-doften på Vallen med Halvar och AP, långfika både i Torsång och på Vidablick och i Disponentparken i Grängesberg, all nighters med vännerna i Fisksoppan på Manhemsvägen i Falun, Jay Z-konserter utanför Hagakyrkan (well, en gång i tiden…), långa eftermiddagar med gamla Torsten Ehrenmark-antologier i en alldeles för kort soffa, samtal om New Orleans med Hasse Hans på Almas och stilla kvällar runt köksbordet med älskad storebror och brorsdotter och mamma när vi alla kiknar av skratt åt ingenting alls.

Sådant kan man inte hålla på och utgjuta sig om i dessa plågsamma tider.

Så jag låter bli.

PLUS

Alla äldre än 70 (Människor)

– I ett anständigt samhälle är det de som värderas högst och respekteras mest.

MINUS

Hur äldre just nu blir behandlade av inkompetenta politiker (Fenomen)

– Det är en fullständig skandal som utspelas både här och där, av nollor som bara skyller ifrån sig, och åtskilliga bör avsättas så fort det bara går.

Per Bjurman