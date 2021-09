Per Bjurman: Du sköna nya värld när allt det gamla fasas långsamt ut

TAMPA. – Okej boomer…

Jag lyckas äntligen skaffa mig en ny telefon och får – prisa Gud – hjälp av ett så kallat geni på Apple-butiken att föra över appar och information från den gamla luren, men blir likafullt mest yr och förvirrad av alla nyheter som presenteras och ska begripas per automatik.

– Nu har du den här funktionen också, hojtar geniet entusiastiskt, den har du väl längtat efter.

– Wow, svarar jag – utan att egentligen ha en susning om vad som pågår.

Det är ett typexempel på de boomer-ögonblick en samtida 54-åring ständigt får utstå – och de verifierar alla riktigheten i en tes jag länge drivit:

Ingen generation har fått en taskigare hand i den allmänna given än den jag tillhör – den som hamnat på fel sida om ett av hela mänsklighetens mest dramatiska paradigmskiften och tvingas tröska sig igenom en betydande del av sitt produktiva liv ihop med årskullar som fötts in i det omvälvande och revolutionerande.

Generationsväxlingar är förstås inget nytt. I alla tider har det kommit en dag när 54-åringen vaknar och plötsligt inser att hen inte längre befinner sig i händelsernas centrum. Världen tillhör inte honom eller henne längre. Den regeras av de mellan 25 och 45. 54-åringen – och nästan allt hen ser som viktigt och givande – fasas långsamt ut. Så ska det vara. Det nya ska ersätta det gamla, det är bara att tugga i sig.

Men skiftet från analog verklighet till digital har kört in kil av historiska mått mellan årgångarna. Vi, de sista som verkade i den gamla tillvaron har inte minsta chans mot de som fått den nya tidens teknik och tankesätt och vanor med bröstmjölken. Den värld vi växte upp i håller inte bara på att förlora sin relevans. Den finns inte ens. Våra erfarenheter och lärdomar och referenser saknar nästan all betydelse nu, liksom allt vi tyckte om.

En lika dramatisk omdaning har aldrig skett tidigare, vill jag påstå. Det är väl i och för sig inte omöjligt att även de hippa 20-åringar som uppfann hjulet på stenåldern terroriserade sina oinsatta åldringar med ny, obegriplig lingo om rotation och nav, men papa Flintstone blev ändå inte helt obsolet i ett slag.

Så vad ska vi göra?

Well, likt en nära vän som också ägnat de här pressande frågorna mycket tankemöda – vi kan kalla honom Ola Berglund – tror jag det är dags att vi kliver av tåget och investerar det vi förhoppningsvis tjänat ihop under antiken i en flott veranda i solen och sätter oss på den med en konjakskupa och en cigarr och bara låter tiden gå.

Ropar ni ”Okej boomers” åt oss höjer vi bara kupan till hälsning.

Det är er värld nu – lycka till!

Per Bjurman

PLUS

Abba – I Still Have Faith In You (Comeback)

– Ingen sensationell låt, långt därifrån, men det är en upplevelse att höra Agneta och Frida sjunga ihop igen.

MINUS

Billions (tv-serie)

– En nedbantade Paul Giamatti var det sista världen behövde just nu.