Per Bjurman: "Det är ingenting annat än ett underbart långfinger i luften åt Liemannen"

KRÖNIKA/NEW YORK. Monty Python fyller 50 – och som av en händelse läser jag i The Guardian att Always Look on The Bright Side of Life är populäraste begravningssången i Storbritannien.

Det är ju magnifikt.

Ja, inte att den geniala humorgruppen och dess flygande cirkus firar halvsekel, för dels betyder det att både jag och (framförallt, hoppas jag…) John Cleese, Eric Idle och de andra femstjärniga artisterna från det sällsamma öriket ute i Nordsjön närmar oss punkten när ledmotiven till den sista föreställningen obönhörligen måste väljas – och dels lär en hel armé av djupingar se jubileet som förevändning att avlossa högtravande teorier om varför den och den sketchen var så rolig och inget tråkar ut mig mer än den sortens pladder; humor är humor. Antingen tycker man något är roligt och då skrattar man – eller så tycker man inte att det är det och då skrattar man inte.

Men informationen om att britterna helst lämnar jordelivet till tonerna av den orubbligt jovialiska korsfästelse-trudelutten från mästerverket Life of Brian gör mig verkligen på bubblande gott humör.

Det är ingenting annat än ett underbart långfinger i luften åt Liemannen. Han kan, säger denna sista, ljuvliga trotshandling, ta sorgen och mörkret och allvaret och stoppa upp alltihop under sin fåniga kåpa. Här sitter vi i kyrkbänkarna och visslar inför evigheten.

If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten – and that's to laugh and smile and dance and sing!

Haha!

Britter ändå. Jag har vanligen svårt för dem, men är beredd att förlåta både vänstertrafik, pubar som stänger vid 23, Eric Clapton, tveksam hygien, vita bönor till frukost, Brexit, VVS-system från helvetet, Windsor-familjen, det överskattade fotbollslandslaget och överförfriskade och rödbrända blekfisars brölande till Rule Britannia på Benidorm-diskotek för denna stoiska klackspark-inställning till livet och döden.

Utan att nu vilja bli FÖR morbid har jag faktiskt funderat en del på vad jag skulle vilja ha för låtar spelade när det är min tur att checka ut, men – inser jag nu – alltid tänkt fel.

De som närvarar vid den avskedsvalsen – i den mån någon nu gör det, vem vet… – ska förstås inte behöva sitta och hulka åt dystra psalmer, mjältsjuka visor och svårmodiga Frank Sinatra-ballader.

De ska få flina, fnissa, klappa händer och sjunga uppsluppen allsång.

Så vi börjar med Svenne Rubins Folköl och dunka-dunka och fortsätter med Jokkmokks-Jockes Gulli-Gullan och Östen Warnebrings Du borde köpa dig en Tyrolerhatt.

Sedan tar alla i – så det rister i predikstolen:

Always look on the bright side of life…

Plus

Nick Cave The Bad Seeds – Ghosteen (Album)

– Kontrasten mot tonen i spalten ovan kunde inte vara mer bjärt, men herregud vilken svidande, gripande skönhet som kramas fram här.

Minus

Jönköpings Södra IF (Fotbollslag)

– En samling trallgökar som härliga Brage kommer pulvrisera hemma på Vallen nästa söndag.