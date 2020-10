Per Bjurman: Brödraband är robusta som timmerstockar

Jo, fick jag ju svara, en äldre.

Minken – som den kanske mest unike särlingen i New Yorks rockhistoria alltid kallades av sina svenska fans – nickade gillande.

Han hade ögonblicket innan hållit en längre utläggning om att han visserligen fortfarande älskade sina italienska skor, sina blanka kostymer, sina Cadillacs och sina juveler, men att han senare i livet lärt sig att inget i livet är viktigare än familjen.

– Du kan inte köpa en familj, fortsatte han, så vad bra att du har en bror. Be till gud att ni en gång, som gamla män, får sitta vid en öppen eld med varsitt glas fin konjak. Jag älskar den bilden, den är så fin.

När jag nu hör Gustaf och Victor Noréns ”Brother” kommer jag osökt att tänka på just den där stunden i det kalla belgiska höstregnet för mer än 25 år sedan.

Magnifika ”Brother” – från ett album jag, för att nu spela med öppna kort, skrivit en officiell biografi om – handlar om precis samma saker. Om brödraskap. Om syskonkärlek. Om att det, när allting dras till sin spets, inte finns något viktigare än familjeband.

Då, under intervjun i Bryssel, var jag lite för ung för att till fullo förstå vad min elegante idol talade om, men idag är det en av få absoluta sanningar jag tror på – och Norén-brödernas mjuka hymn träffar mitt i hjärtat.

Ja, det finns några där ute jag betraktar som bröder och systrar utan att vi delar blod. Även de är enormt viktiga och familj på ett väldigt påtagligt sätt. Men framförallt har jag min riktige storebror.

Ola.

Vi har haft våra schismer genom åren. Under perioder blir det helt naturligt friktion när fem år skiljer syskon åt. Det blir det också när den ene råkar vara händig som en hel Ernst Kirchsteiger och den andre så opraktisk att han riskerar svåra kroppsskador bara han försöker veckla ut en bilkarta, för det slutar ofelbart med att den Ernst-besläktade förväntas utföra alla svåra och tunga sysslor. Och försök själv vara musiker och artist med en yvig recensent till lillbrorsa…

Men banden är robusta som timmerstockarna i huset i skogen där vi tillbringade stora delar av den gemensamma barndomen. Ingen står mig närmare, ingen känner mig bättre, ingen finns där på samma sätt när det verkligen kniper. Och ingen förstår lika bra hur mycket man kan sakna kålpuddingen på Hagalund i tider när det inte går att ses...

Så ja. När vi blivit gamla män – om vi nu inte är det redan – ska vi definitivt följa Minkens råd och sitta vid en öppen eld med varsitt glas bättre konjak.

PLUS

ZZ Top: That Little Ol’ Band from Texas (Netflix-dokumentär)

– Historien om ett av de mest missförstådda, och egensinniga, rockbanden är enastående.

MINUS

Val i USA (Fenomen)

– De kommande två veckorna kanske det här landet inte slits isär. Men det kommer kännas så.