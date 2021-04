Pensionärer går in och jobbar med massvaccinering – Pia var tidigare förvaltningschef: ”Ville ställa upp”

Falubor i åldern 70-74 år strömmar in till Norslunds vårdcentral. Upp till 400 patienter per dag kan boka tider just nu.

Besökare spritar först händerna, tar på sig munskydd och fortsätter till ett väntrum.

Så kallade vaccinatörer, alla sjuksköterskor, går ut från sina arbetsrum och kallar in den patient som står näst i tur.

Tempot är högt. Tidningen måste skynda på med fotograferingen och fångar snabbt fyra sjuksköterskor på bild.

De arbetar två och två, en som sköter administration, en som ger sprutan.

Alla fyra har gått i pension, eller är på väg. Men nu väljer de att jobba igen, som timvikarier i vaccinationskampanjen.

– Vi arbetar inte heltid, runt två till tre dagar i veckan, säger Pia Joelsson.

I fjol lämnade hon arbetslivet efter bland annat tio år som högsta chef för äldreomsorgen i Falu kommun.

Hon visar namnskylten med märket från sjuksköterskeexamen på sjuttiotalet. På grund av pandemin har hon plockat fram den igen och vill göra en insats, säger Pia Joelsson.

Efter en introduktion kände hon sig redo att vaccinera.

– De har tagit bra hand om oss.

Sirkka Murtokangas är 70 år och jobbar fortfarande på akuten och uppvakningsavdelningen.

Att gå i pension lockar inte under pandemin när mycket handlar om en vardag utan att träffa människor, förklarar hon.

Totalt har Region Dalarna anlitat runt 35 sjuksköterskor i Falun, 200 i hela Dalarna, som timvikarier i vaccinationskampanjen.

Att träffa andra som slutat och nu kommer tillbaka är roligt, tycker Pia Joelsson och Sirkka Murtokangas. Bland inhopparna finns tidigare arbetskamrater.

– Vi har ju inte sett på många år. Och vi har otroligt stor erfarenhet.