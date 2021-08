Passionerat när Livet Nord med vänner spelade i Backbyns loge

Det är lätt att se att man kommit rätt – på logens gavel är flera instrument uppsatta, en gitarr, en balalajka, ett dragspel. Här inne i Backbyns loge i Siljansnäs äger kvällens konsert rum. En bit bort hörs en maskin som blåser in hö i en lada. På gatan utanför logen promenerar hundägare och några mopeder knattrar förbi. Besökarna tar plats på de namnförsedda lämpligt utspridda stolarna och kvällen börjar.

Medan svalorna svirrar bland takbjälkarna får vi en introduktion av arrangören Lucas Stark och erbjudande om att låna filtar och ulltröjor

De som spelar kallar sig i kväll Livet Nord med vänner, en ny konstellation. Livet Nord, violinist, som sedan tidigare spelar med basisten Peder Åkerlund har nu även bjudit in dragspelaren Sara Fridholm. Medan svalorna svirrar bland takbjälkarna får vi en introduktion av arrangören Lucas Stark och erbjudande om att låna filtar och ulltröjor – det är lite kyligt. Ett konserttillfälle återstår denna sommar, den 4 september.

Allra först får vi höra en låt med enbart fiol, molltonad och aningen ödslig. Looppedalen förstärker det repetitiva i melodin. Effektfull början som övergår i en låt av den argentinske tangokompositören Astor Piazzolla, ”Oblivion”, Glömska på svenska. Ja, det är inte svårt att glömma sig bort i den här musikens vindlingar. Piazzolla, den moderna tangons pionjär, omstridd på sin tid i de mera traditionella kretsarna. Han förde in såväl jazzinfluenser som modern konstmusik och från barockens musik. Blandningen är oemotståndlig med tvära kast, dissonanser, glidande skärande toner och stötande stackatotoner från dragspelet.

Under denna konsert får vi höra flera kompositioner av Piazzolla, bland annat Libertango som sångerskan Grace Jones spelat in under titeln I’ve Seen That Face Before. Livet Nord med Vänner framför den med den äran och Livet berättar att just den låter symboliserar Piazzollas brytning med den traditionella tangon och viljan att skapa något nytt.

Sara Fridholm ger oss en sång av Vladimir Vysotskij, den ryske skådespelaren och sångaren som diktade och sjöng om människors liv och känslor i Sovjetstaten. Den här handlar om vänskap och mod, fint tolkat.

Kanske kan man säga att den gemensamma röda tråden är passion – för såväl musik som kärlek och känslor

Numren avlöser varandra, Peps Perssons ”Tid för tango” följs av en vals som Fridholm komponerat till sin brors och svägerskas bröllop, både traditionell och otraditionell med krusiduller och bra gung.

Tangon dominerar under kvällen och även lite av den stora argentinske tangostjärnan Carlos Gardel får plats. Låten Por una Cabeza som förekommer i filmen En kvinnas Doft med Al Pacino framförs här med bravur och informativ introduktion av Livet.

Det är fint att få höra så olika typer av musik under en och samma kväll, tango från Argentina, balkaninfluerade tongångar, swingjazz av Svend Asmussen, tonsatt dikt av Stig Dagerman och till sist, ett inklappat extranummer, en låt från filmen Latcho Drom.

Piazzollas musik är inte främst dansmusik utan mera att lyssna på konsertant, det gäller också det mesta av de övriga numren. Med andra ord bra anpassad repertoar för covid-situationen. Gunga med sittande räcker långt. Kanske kan man säga att den gemensamma röda tråden är passion – för såväl musik som kärlek och känslor. Ibland går det också lite fort med nästa nummer, måhända att energin dominerar över ett mera eftertänksamt lyssnande.

Trots att bandet inte repat tillsammans särskilt länge låter det bra, tonerna träffar bättre och bättre ju längre kvällen går. Energin är på topp och publiken är med på noterna.

Riktigt kul att få vara med om denna kväll och så härligt att det finns professionella musiker som uppträder även utanför storstäderna.