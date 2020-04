Passagerare ska ha lånat ut sin bil till berusad körkortslös förare – båda åtalas

Det var i slutet av mars 2020 som Borlängebon misstänks ha kört rattfull i en by utanför Djurås, i Gagnefs kommun. Analysresultat visar att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgick till 0,35 milligram per liter. Han åtalas nu för rattfylleri.

Den körkortslöse mannen åtalas även för grov olovlig körning. Enligt åklagaren bör brottet bedömas som grovt eftersom att ska ha kört bil vanemässigt.

Bilen som mannen körde ägs av en kvinna i 50-årsåldern från Borlänge. Hon åtalas därför för grov medhjälp till olovlig körning eftersom hon tillåtit Borlängebon att köra personbilen samtidigt som hon vid tillfället själv var medpassagerare.

Både mannen och kvinnan har vid förhör erkänt brott.