Partiledaren i möte med coronadrabbat Leksands IF – kritiserar "trubbiga" regler: "Är klart att en sådan arena skulle kunna ta in många fler"

Under fredagsmorgonen besökte Annie Lööf (C) Leksand och Leksands IF.

Under samtalet med Andreas Hedbom avhandlades bland annat hur pandemin slagit mot både föreningen i sig och Leksands närings- och besöksliv i stort.

Och centerledaren själv kallar reglerna som stoppar publik på arenorna "trubbiga" och konstaterar att Tegera skulle kunna ta emot betydligt fler.