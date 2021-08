Paret Skye är bilentusiasterna som säljer USA-prylar och lyfter ursprungsamerikanernas historia: ”De lever i misär”

Två mil nordöst om Svärdsjö, vid byn Ryssjön, driver paret Skye företaget Fiftyheaven. Anna och Per Skye är två bilentusiaster som innan coronapandemin sålde USA-importerade prylar som de marknadsför som ”retro, vintage, coola saker” på marknader och bilträffar, men har nu piffat till lagret hemma på gården till en butik.

Bortanför bostadshuset hörs allsång från ett gäng husky-hundar när tidningen kliver ur bilen. Familjen Skye delar även ett slädhundsintresse och har tävlat i stora tävlingar som VM och SM.

En Chevrolet från 1959 är parkerad bredvid butiken.

– Jag är född 1959 och min första amerikanare var en Chevrolet -59. Den här hittade vi till fyndpris i USA och hela familjen tog en tur längs Route 66 innan den fraktades hemåt.

Några gånger per år åker Per Skye till USA och handlar varor till butiken. Fru Anna följer med när det går.

– Det är inte alltid så lätt att få hundvakt, särskilt inte om man säger det gäller två veckor.

I USA besöker de marknader, mässor och antikmarknader.

Butiken är fylld av modellbilar, figurer, burkar, pluntor, muggar och skyltar med pinuppor, amerikanska flaggor, Coca-Cola, djur och texter som ”Did I just roll my eyes out loud.”

Det är modellbilar och skyltar som är storsäljarna men på senare år har Trump-grejer blivit en bubblare.

– En udda grej är Trump-grejerna som nästan sålt slut. Jag vet inte om de som köper dem delar åsikterna eller köper prylarna som skämt, säger Per Skye.

Bredvid affären har de ett museum om amerikanska ursprungsbefolkningen, ”Dalarnas indianmuseum”, som de startade för 29 år sedan.

Som liten fick Per Skye faktaböcker om ursprungsamerikanerna varje jul av sin mormor. Där väcktes intresset.

– Jag tycker det är viktigt att människor får lära sig mer, och får en annan bild än av ”Hollywood-indianen.” Vi har haft besökare här som tror att allt på museet kommer från filminspelningar - att de inte finns på riktigt.

Nyfikenheten och bilintresset tog honom till USA 1992.

– Jag besökte ett Cheyenne-reservat under min första resa till USA och fick med mig massor av gåvor därifrån och en bön om att vittna om hur de har det i reservaten, säger Per Skye.

Frun Anna Skye följde med på nästa resa.

– Tänk att de ska behöva leva i en sådan misär i världens rikaste land. Det finns varken friskt vatten eller avlopp, säger Anna Skye.

Genom åren har makarna återvänt många gånger till USA och besökt olika reservat. Redan första resan blev de bekant med Joe Marshall, en författare från Lakota-stammen. Genom ett egenstiftat stipendium på 10 000 kronor bjöd de ursprungsamerikanen till Sverige. Joe Marshall höll fyra kursdagar under sitt tvåveckors-besök.

På museet har paret Skye plockat ihop den information som förekommit i flera faktaböcker. Sållat och presenterar i pärmar under fotografierna där besökarna kan läsa om kvinnorna, som medvetet lyfts för att fokus ofta hamnat på männen i krig under koloniseringen, jakt och ritualer – inte för tungläst och med en önskan om att det ska skapa en nyfikenhet på att lära sig mer.

– Jag har ingen forskning eller vetenskap jag bygger det på men har fått informationen på museet godkänt av kunniga människor.

Vissa dagar har museet haft uppemot hundra besökare. Bland dagens gäster finns Anita Millbom och Lars Nilsson.

– Det är så fint och så äkta här. Vilket fruktansvärt öde de har utsatts för, säger Anita Millbom med tårar i ögonen.

Utställningen är uppbyggd så att det börjar från koloniseringstiden fram tills att ursprungsbefolkningen hamnar i reservat.

– Det som saknas är från att de hamnar i reservat fram tills idag.

Bruket av ordet ”indian” på den amerikanska ursprungsbefolkningen har debatterats i många år, då det är kolonisatörerna som felaktigt kallade ursprungsamerikanerna för indier och ordet förknippas med kolonialism, förtryck och förföljelse.

Tycker ni det är okej att behålla namnet Dalarnas indianmuseum?

– Ja. Jag tycker det handlar om hur du förhåller dig till ordet. Så länge det inte finns ett bättre samlingsnamn kommer vi fortsätta använda det, säger Per Skye.

Däremot tycker museum-grundaren att fjäderskruden i loggor är problematiskt.

– Fjäderskruden är en religiös symbol som borde lämnas ifred. Inte används andra religiösa symboler på samma sätt, avslutar Per Skye.